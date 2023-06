Mugur Mihăescu de la Vacanța Mare face 56 de ani! Dezvăluiri fără precedent: “Este ceva greșit la CNP–ul meu”

Mugur Mihăescu de la Vacanța Mare împlinește 56 de ani. El ne povestește cum l-a afectat celebritatea, cumtrăgeau oamenii de el să facă poze, pe litoral, pentru că devenise foarte cunoscut.

Mugur Mihăescu face 56 de ani

Astăzi, 2 iunie 2023, Mugur Mihăescu de la Vacanța Mare împlinește 56 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscutul actor își amintește cât de mult a muncit și cum și-a dorit să aducă multă bucurie oamenilor.

Un tată foarte bun pentru fiica lui, Ivona, mărturisește că mereu discuțiile dintre ei au fost ca între doi buni prieteni. Mugur Mihăescu ne spune cât de dor îi este de mama lui și cât de importantă a fost în deciziile pe care le-a luat în carieră. Aflăm ce înseamnă soția lui, Rodica, pentru el și care a fost cel mai greu moment din viața lui.

Mugur Mihaescu: ”Bănuiesc că am undeva la 34, 40 de ani”

La mulți ani, Mugur Mihăescu. Cum e viața la 56 de ani?

-Bănuiesc că am undeva la 34, 40 de ani. Este ceva greșit la CNP-ul meu, greșesc când îmi numără anii (râde). Mă simt foarte bine, sunt sănătos și totul e ok.

Ai vreun vis neîmplinit încă?

-Eu zic că mi s-au împlinit toate visurile copilăriei. Am vrut doar să dăruiesc bucurie, să fac bine în jurul meu. Voi consideră toate visurile mele împlinite atunci când o să mă așez și o ‘să adorm’. Până atunci tot ce-mi doresc este să dăruiesc cât mai multă bucurie în jurul meu.

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

-Să ști că, până la 18 ani, nu țin minte să-mi fi sărbătorit vreodată ziua de naștere. Dar la majorat mama a închiriat o casă unde am avut vreo 45 de invitați, de la colegi de clasă la familie. Nu-mi aduc aminte dacă atunci am băut prima dată și cred asta e un semn că poate am făcut-o (râde, n. red.).

“Am pierdut părul și am câștigat ce se află sub scăfârlie”

Cum era Mugur Mihăescu la 20 de ani și cum este acum, la 56? Ce simți că ai câștigat și ce ai pierdut?

-Am pierdut părul și am câștigat ce se află sub scăfârlie. Mai multă experiență și mai multă maturitate. Eram un băiat plin de energie, vise, aveam capul mare de la învățătură. Am încercat pe cât posibil să adaug o ‘șlefuire’ acestor ani, să nu trec ca ‘gâscă prin apă’. În viață te maturizezi. Persoana de azi cu cea de atunci, de la 20 de ani, sunt total diferite.

Ai vreun tabiet pe care-l faci numai astăzi?

-Nu am avut niciodată chestii din astea legate de tabieturi sau superstiții. Nu mi-am băgat iarbă în tricou atunci când intram pe teren (râde, n. red.). Uneori îmi serbez ziua, alteori nu, în funcție de ani și de ce se întâmpla în anul acela. Am lăsat viața să mă surprindă, nu mi-am făcut planuri. Dacă se întâmplă pot organiza ceva și cu 2,3 zile înainte.

Care este destinația ta preferată, dacă vrei să pleci undeva de ziua ta?

-Îmi plac multe orașe, am avut șansa să călătoresc în multe locuri pe pământul asta. Dar sunt unele zile pe care le-aș petrece numai în țară, Crăciunul și Paștele de exemplu. Am mai fost plecat de sărbători din țară, dar niciunde nu există mirosul de ‘acasă’. Iar de ziua mea nu am avut niciodată vreun target, vreau să mă duc acolo. Pot pleca oricând și pot declara ziua aceea ca fiind a mea. Unde-mi sunt prietenii, acolo e cel mai frumos.

“Vreau să aduc bucurie, să dezamăgesc cât mai puțină lume”

Care este cea mai mare realizare a ta în acești 56 de ani pe care-i împlinești? Personal și profesional.

-Personal nu are rost să mai discut, cea mai mare realizare este fata mea. În viața fiecărui om, la vârsta asta, nu cred să existe o realizare mai mare decât copiii. Iar profesional, toată cariera mea a reprezentat o mare realizare și sper să continui așa. Indiferent de ceea ce fac, să aduc bucurie, să dezamăgesc cât mai puțină lume, că nu ai cum să-i împaci pe toți. Dar cu cât se bucură mai mulți, e mai bine. Asta e marea mea realizare profesională.

Despre copilărie: “Pe vremea mea asta făceai, învățai să faci lucruri cu mânuțele”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi? Colecționezi ceva, croșetezi, faci curat?

-La un moment dat am colecționat timbre și capacele de la cutiile de chibrituri. Și de croșetat știu, când făceam orele de lucru manual am învățat de toate. Pe vremea mea asta făceai, învățai să faci lucruri cu mânuțele. Era o nebunie să încerci, de la olărit la pictură și împletit tablouri din paie. Apoi lăcătușerie și cercurile de radio și televiziune. Cine e de vârsta mea își aduce aminte de bobină, diode și galenă. Făceam tot felul de lucruri care te ajutau, îți deschideau niște porți, îți alegeai un domeniu.

Ai fost mai mult băiatul mamei sau băiatul tatei?

-Mai mult al bunicilor mei, dar și al mamei. Cu ea am semănat, mama mi-a deschis toată oportunitățile. Ea mi-a arătat drumul spre zona artistică, pictură, teatru și desen, ea mi-a spus să mă uit prin ‘ușa’ asta. Și se pare că mi-a folosit.

Cea mai dragă ființă: “Acum mi-e dor să și primesc o palmă de la ea”

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu mama ta?

-Toate clipele petrecute lângă mama acum, la vârsta asta, le privesc că pe niște clipe memorabile. Când eram mic nu știu dacă acordam prea multă atenție, dar acum mi-e dor să și primesc o palmă de la ea. Asta apropo de ce câștigi și pierzi în viață.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Cred că la loz în plic i-am câștigat. Sau pe cutii de chibrituri, chestii de copii. Mă mai jucăm zaruri, erau făcute din ebonită, pe 5 sau 25 de bani. Și mai vindeam din mărțișoarele mamei.

“Discuțiile au fost că între cei mai buni prieteni”

Care a fost cea mai grea întrebare pe care ai primit-o de la Ivona?

-Niciuna, am avut o relație atât de apropiată încât discuțiile au fost ca între cei mai buni prieteni. Nu am primit niciun fel de întrebare care să mă lase fără cuvinte. Singurul lucru care m-a mirat a fost când avea 4 ani și cânta ‘amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc’. Am întrebat-o: ‘cam ce amintiri de chinuie pe tine, iubita mea, la 4 ani?’. De când a plecat de acasă vorbește cu mama ei, zilnic, sau de 6 ori pe săptămână. Dacă nu, maică-să ‘bolește’ și ‘boala’ se răsfrânge asupra mea (râde, n. red.).

“Cred că am cucerit-o cu zâmbetul”

Ce înseamnă Rodica pentru tine? Îți mai aduci aminte cum ai cucerit-o, prima întâlnire?

-Nu știu dacă am cucerit-o deodată, ne știam de foarte mult timp. Îi plăcea anturajul nostru pentru că se râdea mult, se simțea bine cu noi. Cred că am cucerit-o cu zâmbetul. Am fost colegi de liceu și de facultate, familiile noastre se știau. Când am făcut pasul spre a fi împreună era ca și cum ne știam, deja, de o viață. Am zis să încercăm și văd că ne-a reușit. Rodica reprezintă jumătatea mea mai bună.

“Am fost un soț acceptabil”

Cum e soțul Mugur Mihăescu? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

-Mai rar fac treabă prin casă. Am și părți bune și părți rele, că nu sunt vreun sfânt. Dar dacă familia a rezistat frumos și merge în continuare, dacă nu există niciun semn că s-ar știrbi ceva în ce am clădit împreună, înseamnă că am fost un soț acceptabil.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Da, când mi-am luat o palmă de la Pietreanu, a răsunat toată sala și toți au zis ‘oooooo’. Iar la un moment dat aveam o pantomimă. Trebuia să intrăm pe scenă în slipi și colaci de salvare. Doar că în sală erau zero grade, așa că ne-am dat cu toate cremele termice pe care le-am găsit.

“Moartea prematură a colegului Dan Sava m-a bulversat cel mai mult în viață”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Au fost momente dificile, dar nu știu dacă pot să spun că m-a dat vreunul peste cap. Cea mai grea a fost pierderea părinților care, până la urmă, este o pierdere asumată de când te naști. Și moartea prematură a colegului Dan Sava, asta m-a bulversat cel mai mult în viață. Din ziua aceea de 16 iulie și până în septembrie, când începeam la Pro Tv, au fost niște luni se incertitudine. Veneam de pe culmile gloriei și s-a întâmplat ceva atât de tragic cu prietenul nostru. Dar viața m-a surprins totuși, mi-a dat o altă șansă și cred că m-am achitat cu brio de ea.

“Trăgeau oamenii de mine ca la poza cu maimuța”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Noi am cunoscut celebritatea pas cu pas, nu am fost luați din ‘apă caldă’ și aruncați în ‘apă rece’. Am crescut organic, cum se spune la ora actuală. A fost . Când vedeam sălile arhipline nu mă gândeam la celebritate, mă gândeam doar cum să le aducem și mai mult.

Celebritatea nu are cum să ți se ‘urce’ la cap dacă vine pas cu pas. Prin anii 2001, 2002 îmi aduc aminte că nu puteam să ies cu fata la plajă că trăgeau oamenii de mine ca la poza cu maimuța. Mă încerca și o oarecare fobie când ieșeam în mulțime, dar îmi și plăcea să fiu acolo.

Dacă te-ai întâlni acum cu Mugur cel mic, ce sfat i-ai da?

-I-aș da două perechi de palme (râde, n.red). Nu i-aș da niciun sfat, l-aș lăsa să-și trăiască viața cum a făcut-o. Doar greșind înveți, greșind viața te modelează. Dacă aș lua-o de la început aș încerca aceleași greșeli pentru că foamea și greutățile ne fac mai puternici.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Vreau să fiu sănătos, eu și familia mea. Iar profesional să dăruiesc bucurie în noua carieră pe care mi-am ales-o, . Vreau sa fac politică cu zâmbetul pe buze.