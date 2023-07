Mai tare decât Zisu și îl sperie pe Gigi Becali: “E cel mai puternic”

Scandalul dintre FCSB și CSA Steaua e tot mai aprins, mai ales după ce premierul Marcel Ciolacu a intervenit în această problemă și a anunțat că nu va accepta ca accesul celor de la FCSB în Ghencea să fie interzis. În aceste condiții, Horia Ivanovici l-a întrebat pe Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA, dacă e de părere că zilele lui Talpan la CSA Steaua sunt numărate.

Mai tare decât Zisu și îl sperie pe Gigi Becali

”Băi, Bichir nu cred, că ăla Bichir el nu singur face aia, el are o susținere de undeva. , spatele ăla. Eu zic de Zisu, de ce zic, Horia ascultă ce-ți spun, ca să poți să ai asemenea putere trebuie să ai grad, putere și bani, tu personal. Or, singurul general care are bani milioane de milioane este Zisu. El e la înzestrare, el toate domeniile ălea le-a mătrășit, el face, el drege, el desface. Stă deoparte și are milioane de euro.

Singurul care poate fi mai tare decât Zisu, cel mai puternic în Armată, e șeful contrainformații militare, nu știu cine este. Nu îl cunosc, dar ca funcție e cel mai puternic. Ăla dacă vrea, ce vrea el face. Așa se face, așa faci. Îi are pe toți la mână, ascultă telefoanele pentru interes național și pe al meu și pe al tău, toate dacă vrea. Forță uriașă. De care nu se vorbește, nici Coldea, nici Helvig, pe vremuri era unu Rotaru, știu că era prieten cu nea Viorel, îi spunea lui nea Viorel toate informațiile”, a explicat Becali.

Alin Buzărin a intervenit în discuție: ”Generalul maior, trecut în rezervă 2 iulie, Marian Hăpău, șef provizoriu Petre Băiceanu. De pe 2 iulie te întărești până pe 20? L-au scos pe ăla vechiu pe Hăpău”. ”Nu vreau să fac păcat, să spun ceva ce nu știu, dar ce știu că cea mai mare putere acolo o are șeful contrainformații, mai puternic și decât SRI și decât SIE. Ce mai știu, nu cred că cineva avea curajul să facă așa ceva, decât dacă avea un spate foarte puternic”, a completat patronul celor de la FCSB.

Ulterior, Gigi Becali și-a îndreptat atenția față de generalul Cătălin Zisu. ”Singurul care tupeul ăsta, e Zisu. Excelență, excelență, are un tupeu de ăla ieșit din comun, îți râde în față, îți bagă cuțitul în spate imediat. Îți râde în față, excelență, în spate când te-ai întors ți-a băgat cuțitul de trei ori ți-l înfinge.

poate să iasă să zică sunt general al Armatei Române, am semnat ca Becali să ia acțiuni că eram în consiliu de administrație, am semnat, nu e corect ce faceți cu Becali, eu am semnat să ia acțiuni de bani că era în degringoladă. Bădălan, să zică, eu am semnat procesele verbale la adunarea generală, mai multe adunări.

Pițurcă, să iasă să zică, Gigi Becali, după ce s-a făcut 10 milioane a zis nu am de unde să-ți dau 3 milioane, îți cesionez banii. Trebuie să fie corect și acum, să zică Gigi Becali i-am dat Steaua, i-am vândut lui Becali cu 500.000 4%. Aia trebuie să vină generalul Zisu, Bădălan, colonelul cutare, nu mai știu cum îi cheamă pe ăștia. Babiuc poate să vină să spună eu am dat Steaua de la MApN la asociația fotbal club”, a completat Gigi Becali.

FCSB – Dinamo a fost foarte aproape să se dispute în Ghencea, însă în cele din urmă așa zisele negocieri dintre FCSB și Armată s-au dovedit a fi de fațadă, pentru totul s-a blocat subit. În aceste condiții, FCSB va evolua cu Dinamo pe stadionul Arcul de Triumf, cu doar 8.000 de spectatori în tribună, dintre care 600 de dinamoviști.

