Mutu trece repede peste CFR Cluj – Rapid 0-1, primul eșec în Gruia: “Nu mă afectează! Capul sus!”

. În acest moment, Rapid urcă pe poziția secundă în clasament, distanțându-se la 3 puncte de CFR, ocupanta locului 3.

Adrian Mutu, învins de Rapid

După ce și-a făcut debutul pe banca lui CFR Cluj cu o victorie împotriva Petrolului, scor 1-2, în etapa trecută, Adrian Mutu a fost învins pe teren propriu de fosta sa echipă, Rapid.

La finalul meciului, tehnicianul român nu s-a arătat supărat de prestația jucătorilor săi și a analizat greșelile elevilor săi.

”În această seară cred că a fost un meci echilibrat. Deși am avut o posesie bună, mingea nu a circulat așa cum îmi doream. Poate din cauza terenului, poate și din cauza faptului că nu am fost conectați și am greșit multe pase.

Am fost cam lenți, Rapidul a luptat, a stat în defensivă, nu ne-am creat destule șanse. În ambele meciurile ale mele la CFR rezervele au ajutat, in această seară nu am reușit. Golul a fost unul norocos. Trebuia să fim mai rapizi, poate mai concreți”, a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu: ”Rapid este o candidată la titlu”

Tehnicianul lui CFR Cluj crede că Rapid a fost mereu una dintre formațiile care se bat la titlu în SuperLigă și speră ca jucătorii săi să obțină maximul de puncte pe viitor.

”Rapid a fost mereu o candidată la titlu.Cred că această victorie nu face prea mare diferență. Era important să ne câștigăm meciurile, nu vreau să vorbesc despre altă echipă acum. Am stat în jumătatea lor, dar trebuia să facem mult mai mult.

Nu mă afectează înfrângerea, nu trebuie să facem capăt de țară din asta, important e să învățăm din asta, să ridicăm capul din pământ și să mergem mai departe”, a declarat Adrian Mutu.

Obiectivul lui Adrian Mutu la CFR Cluj

. Clujenii s-au calificat în sferturile Cupei României și își propun să câștige competiția care îi califică în preliminariile Europa League.

Președintele ardelenilor anunță că obiectivul minim al lui Adrian Mutu este câștigarea Cupei României și calificarea în grupele unei competiții europene.