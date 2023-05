„N-au cum să refuze, nu comentează!”. Cuplul Kovacs – Hațegan, „cu forța” la finala campionatului Farul – FCSB!? Video exclusiv

Cristi Balaj a comentat conflictul dintre Istvan Kovacs și Ovidiu Hațegan, care îi oprește să arbitreze împreună pe teren și în camera VAR finala campionatului dintre Farul Constanța și FCSB.

Cristi Balaj, mesaj pentru Istvan Kovacs și Ovidiu Hațegan: „Fiecare are de pierdut”

Cristi Balaj îi cunoaște foarte bine pe Istvan Kovacs și Ovidiu Hațegan: „Știu că atunci când eram la Comisia Centrală a Arbitrilor și ulterior când am fost implicat în analiza arbitrajelor, am primit telefoane, am discutat subiectul și cu Istvan Kovacs și cu Hațegan.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

Fiecare a realizat într-un final, a înțeles și exista o colaborare între ei, că arbitrajul e un domeniu în care au loc foarte mulți. S-a demonstrat că am avut dreptate și amândoi au ajuns la un nivel maxim, pentru că vorbim de grupa cea mai importantă de la UEFA, Elite”.

Fostul arbitru e de părere că cei doi ar trebui să îngroape securea războiului pentru binele fotbalului: „Faptul că s-ar putea să fie anumite divergențe, ar trebui să înțeleagă fiecare că nu există parte vinovată, atunci când apar anumite situații delicate ca acestea. Nici nu contează care a greșit mai mult sau mai puțin în anumite situații delicate ca acestea. Nici nu contează care ar fi putut să evite”.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj e de părere că Istvan Kovacs și Ovidiu Hațegan ar fi trebuit să arbitreze Farul – FCSB: „Bineînțeles că poate exista o colaborare între ei”

Președintele lui CFR Cluj e convins că ambii cavaleri ai fluierului au de suferit de pe urma acestor divergențe: „Important e că fiecare are de pierdut în momentul în care nu are o relație corectă, civilizată, fair-play, cu orice persoană cu care colaborează sau este implicat în domeniul lor de activitate, cu atât mai mult dacă vorbim de colegi. Bineînțeles că poate exista o colaborare între ei. Vorbim de doi profesioniști”.

Dacă CCA i-ar delega pe cei doi la Farul – FCSB, Balaj spune că Hațegan și Kovacs nu au de ales: „Și ăsta și oricare meci, ei sunt profesioniști și nu au ce să comenteze, să refuze o delegare. Ei sunt obligați să facă tot ceea ce depinde de ei pentru a avea o prestație cât mai bună. Am avut atâtea meciuri pe care le-am refuzat încât nici nu vă imaginați.

ADVERTISEMENT

Erau conducători care făceau presiune înainte de meci și jigneau după meci. N-am avut ce să fac. Nu e nimic de discutat și nu e treaba lor. Ei trebuie să meargă unde sunt delegați. Nu își au rostul aceste subiecte”, a mai spus fostul arbitru, .

„Eu am purtat discuții cu amândoi și am ținut situația sub control”

Cristi Balaj le transmite celor doi să lase deoparte orgoliile: „Faptul că există o divergență, ei trebuie să ne înțeleagă că au de pierdut și nu contează cine putea să repare situația sau să zică cineva că el a început sau cine a jignit, ori cine e vinovat. Eu am purtat discuții cu amândoi și am ținut situația sub control. I-am făcut să fie conștienți că arbitrajul este un domeniu mult prea mare.

ADVERTISEMENT

Nu pot decât să regret că eu când am fost arbitru nu am avut oportunitatea de a regla anumite greșeli pe care le-am făcut prin analiza de la camera VAR. N-am beneficiat de acest sistem din păcate.

ADVERTISEMENT

Statistica spune că am greșit mult mai puțin decât greșesc arbitri în ziua de azi. Acest sistem m-ar fi ajutat indiferent de numele celui care ar fi fost în cabina VAR. Eram bucuros dacă se întâmpla asta!”.

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe pagina de sau pe contul .