„N-avem prospețime! Nu putem sta în ghete”. Jucătorii Științei dau vina pe pregătirea fizică după eliminarea din Europa!

Trei echipe a avut țara noastră la startul preliminariilor UEFA Europa League. Din păcate, doar două vor merge mai departe, după ce Universitatea Craiova a fost eliminată de necunoscuții de la Lokomotiv Tbilisi.

Oltenii au fost învinși fără drept de apel de o echipă care a terminat pe locul 4 în Georgia, iar acum FANATIK a aflat care sunt cauzele eșecului umilitor din primul tur preliminar.

Astfel, jucătorii Științei din Bănie se plâng că nu au prospețime și dau vina pe pregătirea fizică din cantonamentul din Austria. „Campioana unei Mari Iubiri” beneficiază de cele mai bune condiții din campionatul României, transporturi cu avion de tip charter, baza de antrenament ultramodernă, salarii la timp și chiar și de echipamente la fel ca în Vest.

„N-avem prospețime! Nu putem sta în ghete”. Craiova, singura echipă cu o pregătire fizică într-un cantonament în străinătate

Prestațiile jucătorilor Universității Craiova au fost sub așteptări în acest start de sezon. În deplasarea de la Sfântu Gheorghe, victoria a venit abia în minutul 88! Penibilul a fost dus la extrem în deplasarea din Georgia, cu Lokomotiv Tbilisi. Jucătorii lui Cristiano Bergodi nu au fost în stare să se ridice la nivelul unei echipe care s-a clasat pe locul 4 în Georgia!

Toate aceste meciuri slabe vin după un sezon în care Știința a fost aproape de un titlu după 29 de ani, dar și după o pregătire centralizată în Austria, Unuvrsitatea fiind singurul clubul din prima ligă care a efectuat un cantonament în străinătate, acolo unde „juveții” s-au bucurat de cele mai bune condiții, însă altundeva s-a greșit.

FANATIK a aflat că jucătorii se plâng de faptul că nu au prospețime fizică, fiind prea încărcați. În cantonamentul din Austria, antrenorul principal Bergodi și preparatorul fizic Cornel Blejan au sosit abia pe final, iar de pregătirea fizică a fotbaliștilor s-a ocupat Daniel Ene, al doilea om al Craiovei care ocupă funcția de preparator și doi „secunzi”, însă totul s-a derulat după un program al lui Blejan, omul care lucrează în club din 2013. Se pare că pregătirea din acest cantonament a fost mult prea dură pentru olteni și de acolo pornesc problemele de rezistență ale elevilor lui Bergodi. De altfel, tehnicianul italian se află într-o situație delicată în acest moment și este foarte probabil să asistăm la un divorț după meciul de duminică împotriva Astrei, după cum FANATIK v-a anunțat în exclusivitate.

În acest început de sezon, craiovenii nu au arătat ca o echipă care s-a bătut la campionat. Pare că Ivan, poreclit „Maluma” de suporterii Universității, și colegii săi au uitat fotbalul într-o săptămână de vacanță.

Tudorie și Papp s-au rupt la primele antrenamente tari! Ștefan Vlădoiu are și el probleme musculare și ratează naționala U21

Marius Constantin, Paul Papp, Alexandru Tudorie și Vladimir Screciu sunt noutățile cu care Universitatea Craiova defilează în acest start de sezon competițional. Dacă primul s-a impus ca titular și a avut evoluții relativ bune, fiind inclus și în echipa etapei, Tudorie s-a accidentat în finalul cantonamentului, Papp are și el probleme, în timp ce Vlădoiu a ieșit accidentat încă din prima etapă, astfel că va rata și meciurile naționalei de tineret condusă de Adrian Mutu. Deocamdată, Screciu nu a acuzat probleme medicale, dar nici nu putem spune că a jucat la un nivel foarte ridicat, mai ales în meciul european cu Lokomotiv Tbilisi.

„Semnalele de alarmă au fost trase la meciul cu Sepsi. Dar nu am văzut nimic. Ei au crezut că pot face doar act de prezență. Tbilisi a fost mult prea tare pentru Craiova de astăzi. Nu slab, foarte slab a jucat azi. Să facem un exercițiu de imaginație: dacă am mai juca cu ei de 10 ori, nu cred că ne-ar mai bate o dată. Dar ne-a bătut când a trebuit. Nu e lipsă de valoare”, a spus fostul jucător și antrenor al Universității Craiova, Aurel Țicleanu, la DigiSport.

Problema care se pune este dacă pregătirea fizică s-a făcut la parametrii normali în stagiul de pregătire de aproximativ 10 zile din Austria. În mod normal, o echipă se află în cantonament timp de aproximativ trei săptămâni, dar dată fiind situația actuală, s-ar putea ca staff-ul Universității să fi luat decizia de a încărca mult prea mult pe jucători, iar randamentul lor a fost sub orice critică la jocurile de până acum. Tudorie și Papp au venit după aproximativ o lună de când nu mai făcuseră antrenamente serioase, Marius Constantin a sosit după ședințele cu Mediaș, în timp ce Screciu făcuse ședințe de pregătire cu lotul actual încă de acum 2 luni.