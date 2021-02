Nadia Comăneci, în lacrimi. A pierdut o persoană dragă: „Odihnește-te în pace”

Weekend-ul vine cu o veste tristă pentru Nadia Comăneci. Buna sa prietenă, Dianne Durham, prima campioană afro-americană la gimnastică din istoria Statelor Unite ale Americii, a fost răpusă de o boală necruțătoare, la doar 52 de ani.

Sfâșiată de durere, „Zeița de la Montreal” a reacționat printr-un mesaj emoționant, publicat cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare. Singura consolare este dată, însă, de gândul că fosta sportivă de peste ocean a părăsit această lume fără ca maladia cu care a fost diagnosticată să-i provoace o lungă suferință.

Durham și-a cizelat tehnica la școala românilor Bela și Marta Karolyi, iar în 1982 a reușit să devină campioană a Statelor Unite la toate aparatele. Din păcate, o accidentare gravă a obligat-o să rateze Jocurile Olimpice de la Los Angeles și să pună capăt carierei, în 1985.

„Mi-a fost o foarte dragă prietenă și o persoană minunată! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris Nadia Comăneci, pe contul său de Twitter.

Retragerea din activitate nu a împiedicat-o pe Dianne Durham să se dedice în continuare gimnasticii, în calitate de arbitru, antrenor și speaker motivațional. În plus, de numele ei și al școlii pe care a înființat-o, se leagă multe dintre sportivele importante ale Americii.

A very very dear friend and amazing person .. 🙏🙏🙏RIP❤️ https://t.co/RftRXMygl2

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) February 4, 2021

