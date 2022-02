Nadia Comăneci nu a uitat de mâncarea de acasă. Ce îi place să gătească în SUA

Nadia Comăneci consumă mâncarea de acasă și acum, după 32 de ani petrecuți în SUA, și gătește câteva preparate românești pentru ea și familia ei, pe care le apreciază foarte mult.

La 60 de ani, Nadia Comăneci încă are o siluetă subțire, dovadă că are un stil de viață echilibrat. Încă practică sport și mănâncă sănătos, dar uneori poftește și la mâncărurile de acasă.

Întrebată care sunt preparatele care îi amintesc de țara natală, fosta gimnastă a răspuns imediat.

Nadia Comăneci nu a uitat de mâncarea de acasă

În cadrul unui interviu pentru site-ul de wellness , Nadia Comăneci a enumerat mâncărurile românești preferate.

Fosta gimnastă a dezvăluit că gătește două feluri de mâncare pentru soțul și fiul. Primul este salata de vinete cu garnitură de ardei copți, un preparat simplu, dar delicios.

De asemenea, mănâncă și sarmale în foi de viță. A vrut să le gătească și de Crăciun, dar nu a găsit frunze de viță, așa că a făcut ardei umpluți.

A adaptat rețeta sarmalelor, pe care le face cu carne de curcan și nu de porc și vită, așa cum mama ei le făcea în copilărie.

“Gătesc două lucruri pentru familia mea – unul este salata de vinete cu garnitură de ardei copți. Este ușor de făcut și este bună acum, așa cum era și atunci. Celălalt preparat sunt sărmăluțele în foi de viță.

Chiar recent am vrut să gătesc pentru Crăciun, dar nu am găsit frunze de viță , așa că am făcut ardei umpluți.

În copilărie, mama făcea sarmale din carne de porc și vită, acum eu le fac din carne de curcan. Am adaptat rețeta pentru că este mai sănătos.”, a explicat Nadia Comăneci pentru Ana Maria Geoană, citată de .

Nadia Comăneci a fost decorată de Klaus Iohannis

Pe 12 noiembrie 2021, “Zeița de la Montreal” a împlinit 60 de ani și a primit un cadou inedit de la președintele României.

Nadiei Comăneci i-a fost înmânat în grad de Mare Ofițer.

“În semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru excepţionala carieră sportivă, pentru rezultatele remarcabile obţinute în calitate de reprezentantă a României, precum şi pentru implicarea în popularizarea sportului în rândul tinerei generaţii.

Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Ofiţer doamnei Nadia Comăneci.”, se arată în decretul semnat de Klaus Iohannis.

În 1976, Nadia Comăneci a intrat în istorie cu o performanță remarcabilă la Jocurile Olimpice, unde a obținut nota zece.