Napoli – Inter se joacă acum în etapa 14 din Serie A. Oaspeții vor să revină pe primul loc

Meciul Napoli – Inter are loc duminică 3 decembrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 14-a din Serie A. Campioana în exercițiu primește vizita liderului, echipa considewrată a avea cele mai mari șanse la titlu în acest sezon. Ambele combatante vin după meciuri din grupele Champions League, în care, coincidență, s-au marcat câte șase golurl: 3-3 Inter la Lisabona cu Benfica și 2-4 Napoli la Madrid, cu Real.

Unde se joacă meciul Napoli – Inter

Confruntarea Napoli – Inter se desfășoară dumiuică, 3 decembrie, de la ora 21:45 pe stadionul Diego Armando Maradona din orașul de la poalele Vezuviului în etapa a 14-a din Serie A. Inutil să mai precizăm că vorbim despre o partidă la care toate biletele au fost epuizate de o lună și se va juca sold out.

Un astfel de meci este însă un eveniment de mare risc pentru forțele de ordine care au fost serios suplimentate, mai ales că la Napoli vor ajunge câteva mii de suporteri de la Milano și, din păcate, relațiile cu fanii locali nu sunt tocmai cele mai cordiale. Din acest motiv orașul va arăta ca unul sub asediu duminică.

Cine transmite la TV partida Napoli – Inter

Partida Inter se joacă duminică, 3 decembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Diego Armandp Maradona din orașul de la poalele Vezuviului în etapa a 14-a din Serie A. a va fi televizată pe canalele Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 3. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Napoli duminică, 3 decembrie va fi vreme frumoasă, cu cer senin cam pe tot parcursul zilei. Nu exixtă nici un pericol de precipitații iar maxima zilei va ajunge la 14 grade la ora prânzului însă nu va scpdea foarte mult până seara, adică vor rămâne în jur de 8-9 grade la ora startului partidei.

Ce absențe sunt în întâlnirea Napoli – Inter

Ambii antrenori, Walter Mazzari la gazde și Simone Inzaghi au ceva probleme de lot, dar cu excepția fundașului central Bastoni de la Inter, într-adevăr o pierdere semnficativă nu putem vorbi despre probleme majore. La Napoli important este faptul că vârful nigerian Victor Osimhen este apt.

Ansențele lui Mazzari sunt trei la număr, respectiv Olivera, Rui și Zanioli. La Inter, în afara lui Bastoni mai este out alt fundaș, cel dreapta, francezul Pavard. Totuși, ținând cont de calitatea loturilor și de abundența de jucători cele două echipe pot acoperi lejer aceste absențe.

Cote la pariuri la jocul Napoli – Inter

Este o partidă foarte echilibrată pentru casele de pariuri, cu un ușor avantaj pentru Inter, care e cotată la 2,50 față de adversara ei , care are 2,90. Șansă dublă X2 are cotă de 1,40 iar șansă dublă de 1X ajunge la 1,50. Gol marcat Inter are cotă de 1,25 iar gol marcat Napoli 1,30. Total goluei peste 1,5 e aproape modic, 1,25.

Napoli este clar în avantaj la capitolul meciuri directe jucate pe teren propriu din 1990 încoace cu Inter. Gazdelev au acumulat 12 victorii, au remizat de cinci oinci ori și a Interesant este faptul că este unul dintre meciurile care s-a remarcat mai mereu prin faptul că foarte rar s-au înscris mai puțin de două goluri.