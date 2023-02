Nașul fiicei Adrianei Iliescu, dezvăluirea momentului: „Dacă nu au mai dat niciun semn de viață…”

În anul 2005, Adriana Iliescu a născut o fetiță, pe Eliza Maria Bogdana, și a intrat în Cartea Recordurilor ca cea mai bătrână mamă din lume, având atunci vârsta de 67 de ani. Prof. dr. Bogdan Marinescu este cel care a făcut posibil acest lucru, dar și nașul de botez al copilei. Cu toate acestea, adolescenta- acum în vârstă de 18 ani- nu mai păstrează legătura cu medicul.

Fiica Adrianei Iliescu nu mai ține legătura cu nașul său de botez

Cu 18 ani în urmă, pe 16 ianuarie 2005, la fosta Maternitate Giulești, actuala Panait Sârbu, a avut loc un eveniment pe care mulți l-au considerat miracol. Adriana Iliescu, o femeie în vârstă de 67 de ani, a născut o fetiță și a intrat chiar și în Cartea Recordurilor drept

Cel care s-a ocupat de întregul proces, de la procedura de fertilizare in vitro, până la supravegherea sarcinii, a fost Prof. dr. Bogdan Marinescu, care la momentul respectiv era directorul unității medicale.

Tot el a și botezat-o pe copilă, Eliza Maria Bogdana, și și-a luat angajamentul de a-i purta de grijă pentru tot restul vieții. Între timp însă, lucrurile s-au schimbat, iar legătura dintre ei s-a răcit într-atât încât nu și-au mai vorbit nici măcar de sărbători.

Medicul a dezvăluit că ultima dată când a vorbit cu fina sa și cu Adriana Iliescu a fost în urmă cu aproximativ doi ani. De atunci, „nu au mai dat niciun semn de viață”, astfel că fiecare a mers pe drumul său.

„Nici eu nu am alte amănunte, doar ceea ce a apărut prin presă. Nu am mai ținut legătura. Dar știu că ultima dată erau bine. Ultima dată cred că am vorbit cu ea (n.r. Eliza) acum doi ani. Nici cu mama ei nu am mai ținut legătura.

Fiecare suntem cu treaba lui. Nici de sărbători nu ne-am văzut. Dacă nu au mai dat niciun semn de viață… La noi nu a fost un contact permanent. Fiecare este cu viața lui. Repet, nu, nu am mai ținut legătura cu ei”, a declarat Prof. dr. Bogdan Marinescu, pentru

Eliza, fiica Adrianei Iliescu, este studentă la două facultăți

Eliza Maria Bogdana este o mândrie pentru mama sa. Adolescenta în vârstă de 18 ani a terminat liceul cu notă mare, a obținut media 9.05 la examenul de Bacalaureat, iar în prezent Fiica Adrianei Iliescu a intrat la Litere, la buget, și cu taxă la Științe Umane.

„Am făcut un calcul.Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față”, a declarat Adriana Iliescu pentru , despre modalitatea în care va plăti taxa pentru facultate a fiicei sale.