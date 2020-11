Nașul lui Cătălin Moroșanu, externat înainte de incendiul de la ATI. Socrul său a decedat în secția care a ars

Au ieșit la iveală noi detalii despre tragedia incendiului produs la Spitalul județean din Piatra Neamț. Sorin Cazan, nașul lui Cătălin Moroșanu, a fost externat înainte cu 4 ore ca incendiul să izbucnească, însă, soctrul politicianului a murit, fiind internat pe secția care a ars.

Sâmbătă s-a produs una dintre cele mai mari tragedii din România, când 10 pacienți au ars pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Piatra Neamț, din cauza unui incendiu nemilos. Sorin Cazan, nașul lui Cătălin Moroșanu, a fost externat cu patru ore înainte de izbucnirea incendiului.

La orele 14:00, bărbatul a fost externat după 11 zile petrecute în spital. Acesta a ieșit negativ la ultimul test, dar socrul său, infectat și el, a rămas internat pe secția de Terapie Intensivă! Dintr-un anume motiv, socrul lui Sorin Cazan a fost mutat la etajul 2 al spitalului, unde au izbucnit flăcările.

Nașul celebrului luptător, Sorin Cazan, a declarat revoltat că socrul său, în vârstă de 80 de ani, a fost victima sistemului. Acesta și-a găsit sfârșitul din cauza incendiului izbucnit în Spitalul județean din Piatra Neamț, fiind internat la ATI.

,,La ora 2 am fost externat din spital, am stat 11 zile, am fost testat negativ la plecare, şi socrul meu la etajul 3 la rezervă. La ATI. Şi cred că sâmbătă dimineaţă, nu ştiu la ce oră a fost transferat la etajul 2 exact în salonul în care a avut loc explozia. Mie nu-mi vine să cred, nu realizez”, a declarat nașul lui Moroșanu pentru alephnews.ro.

Sorin Cazan a declarat că a aflat de cumplitul eveniment la televizor, dar era conștient că socrul său se afla în siguranță. Cu toate acestea, managerul spitalului l-a anunțat că și socrul său a pierit din cauza flăcărilor, aflându-se chiar în salonul care a ars. Deși avea o vârstă înaintată, bărbatul, pe nume Mihai Militaru, nu avea alte complicații și ar fi învins cu siguranță virusul.

”Eu aflasem de televizor de incendiu. Dar eu am zis că el este bine, că e la etajul 3 şi nu e riscant pentru el. Şi atunci managerul m-a sunat la 11 şi mi-a zis că era în salonul ăla. 80 de ani, dar era verde, era verde. Era un om puternic, mai puternic ca mine era. Eu am 55 dar el era mai puternic ca mine”, a mai spus el.

De asemenea, Sorin Cazan a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant în memoria socrului său, exprimându-și suferința față de pierderea enormă.

Socrul meu drag și inimos ieri a căzut victima incendiului de la spitalul județean din Piatra- Neamt .Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, unde nu este durere nici suspin, ci viața fara de sfârșit !

”Socrul meu drag și inimos ieri a căzut victima incendiului de la spitalul județean din Piatra- Neamt. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, unde nu este durere nici suspin, ci viața fara de sfârșit”, a postat nașul lui Cătălin Moroșanu pe Facebook.