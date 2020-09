Naționala în era lui Mirel Rădoi: cum a reușit să schimbe în bine fața echipei României

Naționala lui Rădoi ne-a adus aminte că putem spera în continuare că România poate reveni pe scena principalaă a fotbalului european și mondial, iar evoluția din meciul cu Austria, în contextul semi-eșecului în superioritate numerică acasă cu Irlanda de Nord, este cel mai bun argument.

Echipa națională a României a ajuns la 8 meciuri consecutive fără înfrângere în Liga Națiunilor și este pe primul loc în grupa din care mai fac parte adversari mai bine cotați decât tricolorii: Irlanda de Nord, Norvegia și Austria.

Însă ceea ce dă speranțe tuturor este schimbarea de mentalitate, dorința extraordinară a jucătorilor care sunt foarte uniți și pentru prima oară după mulți ani în care România este cu adevărat ofensivă.

Mirel Rădoi a trimis pe teren cea mai ofensivă echipă din ultimii ani și a schimbat 5 jucători în primul 11, în decurs de 4 zile

Selecționerul Mirel Rădoi a suprins încă de la debut, când a trimis pe teren o echipă foarte ofensivă în meciul cu Irlanda de Nord, și deși a fost criticat, a trimis o echipă cel puțin la fel de ofensivă (4-3-3) și la Klagenfurt cu Austria, reușind în decurs de câte zile să învingă favorita grupei după ce a schimbat jumătate de echipă și nu l-a trimis pe teren niciun minut pe Ianis Hagi.

Astfel, am văzut o națională a României doar cu un singur mijlocaș defensiv, față de doi sau trei cu cât eram obișnuiți până acum. Titularizarea în premieră a lui Crețu a stârnit multe discuții înainte de meci, dar au surprins și prezențele lui Coman, Alibec, Deac, Stanciu și Maxim în primul 11.

L-a transformat pe Alibec într-un jucător care a dat totul pe teren

Denis Alibec este poate supriza cea mai mare în aceste două meciuri din Liga Națiunilor, după ce a alergat ca niciodată, a avut momente în care a destabilizat apărarea adversă cu tehnica sa, și-a creat ocazii și în primul rând și-a schimbat la 180 de grade atitudinea. A fost titularizat de selecționerul Mirel Rădoi în ambele meciuri și probabil, dacă se va menține pe aceeași linie, va fi titular și în barajul cu Islanda.

Mirel Rădoi a chemat în premieră 5 jucători la echipa națională, dintre care 3 au intrat pe teren și au făcut-o foarte bine: Alexandru Crețu, Andrei Burcă și Gabi Iancu, iar selecționerul a lăsat de înțeles că are în vedere și alți fotbaliști care pot apărea oricând în primul 11.

Avem o națională curajoasă și un selecționer inspirat

Dacă înainte de meciul cu Irlanda de Nord, Alibec era un jucător debusolat, care nu știa nici dacă va mai continua la Astra, după meciurile din Liga Națiunilor a declarat că îi datorează totul lui Mirel Rădoi. A fost revitalizat Maxim și se pare că seleționerul îi va convoca și pe Ionuț Radu, Răzvan Marin, Alexandru Mitriță, iar Camora poate fi o variantă pentru fostul de fundaș stânga unde avem probleme: ,,E posibil să apară și alți jucători la partidele din octombrie. Mai avem o lună la dispoziție, sperăm să nu apară probleme de accidentări”, a declarat Rădoi după meciul cu Austria.

Mirel Rădoi pare că este omul potrivit la locul potrivit pentru naționala României și are tot ce-i trebuie pentru a ajunge un mare antrenor: carismă, personalitate, fiind respectat și apreciat de jucători, deoarece a reușit să schimbe atmosfera la lot și să formeze un grup unit într-un timp foarte scurt.

După mult timp, fotbaliștii României vin cu bucurie la lot

Mirel Rădoi a reușit să aducă unitatea de la U21 și în sânul echipei naționale de seniori, iar jucătorii arată acest lucru pe teren dar și în afara lui: ,,În primul rând, Rădoi a schimbat mentalitatea la echipa națională! Este prea frumos ce se întâmplă. O să trag tare la echipa de club ca să revin la echipa națională. Nu vreau să pierd această națională pentru că este prea frumos ce se întâmplă acolo”, acesta este un mesaj transmis de un jucător al echipei naționale după meciul cu Austria, conform digisport.ro.

Mirel Rădoi a fost lăudat de Ioan Andone și Marius Șumudică: ,A pregătit altfel meciul. S-a văzut că Mirel Rădoi a studiat foarte bine adversarul. Am văzut o echipă a Austriei foarte, foarte bună. E adevărat că jucătorii austrieci au calitate mare, joacă în Bundesliga, toţi sunt titulari. Şi am reuşit un rezultat de excepţie, cum de ani de zile nu am mai avut la echipa naţională. Un lucru pozitiv. Trebuie să fim încrezători”, a spus încântat Ioan Andone, în timp ce Marius Șumudică a suprins pe toată lumea cu cuvintele frumoase la adresa lui Rădoi: ,,Am spus că Rădoi va ajunge un mare antrenor. Va deveni un foarte bun antrenor, nu știu dacă selecționer neapărat, depinde acum și de ceea ce vrea să facă. Pentru mine, ceea ce a realizat Rădoi în puținul timp pe care l-a avut demonstrează că nu m-am înșelat în privința lui”.

A asigurat continuitate după plecarea lui Cosmin Contra

Mirel Rădoi nu a schimbat liniile cum au făcut majoritatea seleționerilor și a oferit continuitate la echipa națională după ce a luat decizia de a păstra o parte din staff-ul lui Cosmin Contra, dar și tranziția pozitivă și organizarea de joc, după cum a spus-o chiar selecționerul: ,,Planul de joc pentru această partidă a fost mult mai ușor decât cel de la precedenta partidă. De la vechiul staff am reușit să păstrăm organizarea la fazele ofensive și tranziția pozitivă. Am păstrat de la Cosmin și staff-ul său lucrurile astea două care ne-au și ajutat, astfel că ne-a fost mai ușor în această seară.”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă de după meciul de la Klagenfurt.