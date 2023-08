Naționala U20 a României și-a schimbat selecționerul. E ”școlit” de Dan Petrescu

Așadar, noul selecționer U20 este Costin Curelea, fost jucător al Sportului Studențesc. Potrivit comunicatului de presă al FRF, Costin Curelea (39 de ani) se va ocupa de pregătirea și convocarea celor mai talentați jucători români cu vârsta sub 20 de ani. Curelea a preluat echipa de la fostul selecționer Daniel Pancu, care se va ocupa acum de naționala U21.

Naționala U20 a României și-a schimbat selecționerul

va prelua naționala U20 a României pe care a pregătit-o până în primăvară Daniel Pancu. Fost atacant la Sportul Studențesc, Dinamo Minsk, Universitatea Craiova și FC Voluntari, Curelea a înscris aproape 100 de goluri în competițiile interne din România (Liga 1, Liga 2, Cupa României). A reprezentat România U21 la nivel internațional și are și o selecție la prima reprezentativă, în 2011, cu San Marino (1-0).

Până să preia România U20, Curelea, absolvent al licenței UEFA PRO în 2021, a fost antrenor secund la naționala U18 (2018-2019), la Academica Clinceni (2018-2020), la CFR Cluj (2020, 2021-2023), cu care a și câștigat două titluri de campion, și la Kayserispor (2021)”, este menționat în comunicatul FRF. Așadar, Curelea a fost școlit chiar de Dan Petrescu, cel căruia i-a fost secund.

”Sunt fericit și emoționat, este o experiență nouă, inedită pentru mine. După ce am activat ca antrenor secund timp de 5 ani, am considerat că e momentul să fac acest pas. Am învățat multe lucruri, marele avantaj este că am lucrat alături de un antrenor foarte valoros și experimentat ca Dan Petrescu, lucru care cu siguranță mă va ajuta mai departe în carieră. Mulțumesc directorului tehnic și pentru încredere”, a declarat Costin Curelea, fericit pentru că se va ocupa de această selecționată.

Potrivit FRF.ro, naționala pregătită de Costin Curelea va participa în Elite League U20, pentru al treilea sezon consecutiv. Această competiție reunește 8 selecționate din Europa, mai exact România, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia și Portugalia. Programul naționalei U20 pentru următorul an va arăta astfel:

7 septembrie 2023: România – Cehia

12 septembrie 2023: Portugalia – România

12 octombrie 2023: România – Anglia

16 octombrie 2023: Norvegia – România

17 noiembrie 2023: România – Germania

21 martie 2024: România – Italia

26 martie 2024: România – Polonia

Costin Curelea a ținut aproape de Dan Petrescu în ultimii ani, în special în perioada petrecută ca secund la CFR Cluj, însă nu și-a mai urmat mentorul în Coreea de Sud, la Jeonbuk, pentru că a ținut neapărat să debuteze ca și antrenor principal. Curelea se laudă la CFR Cluj în ultimii trei ani două titluri de campion al României.

Potrivit Playsport, Costin Curelea deținea Licența Pro încă înainte de a ajunge în Gruia și a fost surprins să afle că va fi selecționerul naționalei U20. De altfel, fostul fotbalist al Sportului Studențesc se afla în vacanță cu familia când a fost contactat de Mihai Stoichiță și chemat de urgență la discuții la sediul FRF.

Costin Curelea recunoștea că nu este ușor pentru nimeni să colaboreze cu Dan Petrescu, însă el a avut foarte multe de învățat de la ”Bursuc”. ”Nu este deloc ușor să lucrezi cu Mister. De dimineața până seara la birou, studiază adversarul, este extrem de strict. Numai așa poți să faci performanță. Cum spune și el, fără stres nu reușești”, a transmis Curelea.