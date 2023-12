Navigator român, arestat din greșeală în Dubai. Soția bărbatului este disperată: „Au spus că e căutat pentru fapte comise în Abu Dhabi, loc în care el nu a fost niciodată”

Navigator român, arestat din greșeală în Dubai. din Constanța, de profesie marinar. Românul a fost confundat cu un infractor urmărit internațional, iar apoi săltat pe aeroportul din Dubai.

Cristian Pascu trebuia să ajungă în China, acolo unde era așteptat să preia comanda unei nave. Însă, nu a ajuns la destinație, fiind arestat. Anchetatorii din Dubai i-au spus că a comis infracțiuni în Abu Dhabi, deși el nu a fost niciodată acolo.

Totul a avut loc în această dimineață, iar întâmplarea a fost relatată de soția bărbatului, pentru . Femeia este disperată, deoarece nu știe ce s-a întâmplat cu partenerul ei. Constănțeanul a reușit să dea un singur telefon, spunându-i că este arestat.

Nu este este confundat cu individul respectiv. Potrivit soției acestuia, bărbatul are aceleași date cu infractorul: sunt născuți în aceeași zi și același an, au aceleași nume, cu excepția unui prenume în plus. Însă, infractorul este născut în București, iar marinarul în Constanța.

Cu toate acestea, autoritățile din Dubai l-au încătușat pe navigator. „Din anul 2020 au început problemele. De fiecare dată când soțul pleca în voiaj era oprit de poliția de frontiera română, de polițiștii din aeroporturile europene.

Îl confundau cu un bărbat condamnat pentru ultraj și urmărit internațional. De regulă, situația se lămurea într-o oră”, a transmis soția lui Cristian Pascu, pentru Replica Online.

„Nu reușesc să aflu care e situația lui și sunt disperată”

Însă, acum situația este diferită. Deși în ultima vreme soțul ei nu mai întâmpinase probleme, bănuind că infractorul a fost prins, astăzi el a fost arestat. „I-au spus doar că e căutat pentru fapte comise în Abu Dhabi, loc în care el nu a fost niciodată. L-au dus la o secție de poliție de acolo, l-au adus încătușat înapoi în aeroport, nu reușesc să aflu care e situația lui și sunt disperată”, a adăugat femeia.

Soția lui Cristian Pascu spune că a luat legătura cu reprezentanții ambasadei și consulatului, însă, toate discuțiile au fost în zadar. I-a fost dat un număr de telefon din Emiratele Arabe, pentru a solicita informații, dar reprezentanții României de acolo nu au reușit să îi ofere date suplimentare.

De asemenea, ea crede că Poliția Română a uitat să revoce mandatul de arestare emis pe numele bărbatului care are aceleași date cu ale soțului ei. Femeia este disperată și solicită ajutorul autorităților. Ea susține că partenerul său nu a fost niciodată în Abu Dhabi și nu a comis nicio infracțiune.