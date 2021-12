NBA Christmas Day, cel mai tare eveniment sportiv de pe 25 decembrie. Care este tradiția și cele mai importante momente din istorie

Gesturi simple transformate în minuni și clipele speciale petrecute alături de cei dragi. Este spiritul Crăciunului. Iar dacă fanii fotbalului, trăiesc, pe stadioanele britanice, ori la TV, spectacolul , pe 26 și 27 decembrie, în America acesta este oferit chiar pe 25 decembrie.

Este NBA Christmas Day, o tradiție începută în 1947, la al doilea sezon al ligii. Și care propune un program cu meciuri tari, cu cele mai bune echipe ale ligii. 2021 nu face excepție, nici chiar sub amenințarea tulpinei Omicron, devenind, spun oficialii ligii, un eveniment-manifest al dorinței de reîntoarcere la ”normalitate”.

Programul NBA Christmas Day 2021

În programul NBA Christmas Day 2021 sunt cinci meciuri. După ce i-au eliminat pe Knicks în cinci jocuri în primul tur din Play-off-ul 2021, Trae Young și Atlanta Hawks se întorc la Madison Square Garden. Atlanta va juca în ziua de Crăciun pentru prima dată din 1989, în timp ce pentru New York este primul joc după 2018.

Apoi, vedetele de All-Star ale lui Celtics, Jaylen Brown și Jayson Tatum, dau piept cu trioul Giannis Antetokounmpo – Jrue Holiday – Khris Middleton al campioanei în exercițiu, Milwaukee Bucks. Iar Phoenix Suns, vicecampioana, revine în programul NBA Christmas Day pentru prima dată din 2009. Contra lui Golden State Warriors.

Meciul zilei este cel dintre LA Lakers și Brooklyn Nets. Echipele lui LeBron James, Anthony Davis și Russell Westbrook, respectiv Kevin Durant, James Harden și Kyrie Irving. Și care, , este momentul în care Staples Center va primi un nou nume, Crypto Arena.

În fine, în ultima partidă a zilei, Luka Doncic, una dintre noile vedete ale NBA, și a sa echipă Dallas Mavericks, se vor deplasa la Salt Lake City. Acolo unde vor da piept cu Donovan Mitchell, Rudy Gobert și ceilalți jucători ai lui Utah Jazz. O formație care a terminat sezonul regulat trecut cu cel mai bun rezultat din ligă.

Baschetul profesionist, o excepție. În NHL s-a renunțat la meciurile jucate de Crăciun în 1971

NBA Christmas Day este în momentul de față evenimentul sportiv major de Crăciun. În fotbal, spuneam, doar englezii au jocuri în această perioadă, însă pe 26 și 27.

Iar în America, lucrurile sunt simple. Major League Baseball (MLB) este în pauză competițională. În NFL avem parte de meciuri doar atunci când Crăciunul este în weekend. Cum este cazul în acest an, când se vor juca partidele Green Bay Packers – Cleveland Browns și Arizona Cardinals – Indianapolis Colts.

În NHL în replică, NHLPA, asociația jucătorilor, a obținut câștig de cauză în fața proprietarilor de echipe. Care, evident, își doreau să beneficieze de boost-ul financiar oferit de meciurile jucate de Crăciun. Și, o tradiție începută în 1920, a fost întreruptă în 1971. Golul lui Stan Gilbertson, un ”empty net”, într-un 3-1 între California Golden Seals și LA Kings, a fost ultimul marcat într-un meci de Crăciun.

Acum, perioada dintre Ajun și Boxing Day este una de pauză. Cei din NHL celebrând în schimb Anul Nou, cu Winter Classic. Un meci în aer liber care, pe 1 ianuarie 2022, va opune Minnesota Wild și St.Louis Blues. Și va oferi o premieră, fiind încă din start în nocturnă.

Momente de referință

Primul NBA Christmas Day, din 1947, la un an de la înființarea NBA, a propus trei meciuri. Între acestea, și cel în care New York Knicks a învins Providence Steamrollers la Madison Square Garden cu 89–75. Iar Knicks, care se regăsește pe lista echipelor care evoluează și în acest an, are cele mai multe partide disputate de Crăciun, 53.

De-atunci, am avut an de an meciuri de NBA pe 25 decembrie, cu o singură excepție. Este vorba despre 1998, când din pricina grevei jucătorilor a fost anulată o jumătate de sezon.

Doc Rivers și Phil Jackson sunt între numele de referință care au participat și ca jucători, dar și ca antrenori în astfel de meciuri. Iar legendarul Jackson, spre exemplu, a fost pe bancă în NBA Christmas Day, cu două excepții (1995 și 2004), în fiecare an din 1990 și până în 2010. De altfel, a și câștigat meciul 1000 ca antrenor într-un astfel de joc, în 2008.

În fine, Kobe Bryant a jucat 16 meciuri de Crăciun, fiind lider între jucători. Și, spun statisticile, 25 decembrie este ziua din calendar în care are cele mai multe jocuri din carieră!

Topul meciurilor de Crăciun

Fără îndoială, lista meciurilor din NBA Christmas Day a oferit o mulțime de momente de referință. Câteva însă au intrat în legendă și sunt incluse pe o chiar de către oficialii ligii.

1961: Wilt Chamberlain a marcat 59 de puncte și a reușit 36 de recuperări, dar echipa sa, Philadelphia Warriors, a pierdut în fața lui New York Knicks, 136-135, după un dublu overtime. Numărul de recuperări este un record și astăzi pentru Christmas Day. Iar cel de puncte a fost în vigoare 23 de ani.

1972: Nate “Tiny” Archibald de la Kansas City-Omaha Kings a egalat recordul de pase -18 (a avut și 20 de puncte) într-un meci pierdut, 99-104, cu Bucks. În acel sezon Archibald a devenit primul jucător din istoria NBA lider atât la numărul de puncte, cât și la cel al paselor decisive.

1984: Bernard King reușește 60 de puncte pentru Knicks (114-120 cu NJ Nets). Devenea al treilea jucător cu peste 50 de puncte marcate de Crăciun, după Wilt Chamberlain (59 în 1961) și Rick Barry (50 în 1966).

1995: Prima reeditare a unei finale în NBA Christmas Day. Penny Hardaway a marcat 22 de puncte și coșul decisiv, cu 3 secunde înainte de final, pentru Orlando Magic. Iar Magic își lua revanșa în fața lui Houston Rockets (92-90).

2004: Prima confruntare Shaq vs. Kobe de Crăciun. Miami Heat s-a impus cu 104-102 după prelungiri în fața lui Lakers. Un meci cu ”double-doubles” pentru O’Neal (24 puncte, 11 recuperări) și Dwyane Wade (29 puncte, 10 pase decisive), dar și cu 42 de puncte pentru Bryant.

2010: La primul său Christmas Day, LeBron James a reușit ”triple-double” (27 puncte, 11 recuperări, 10 pase decisive). Era al patrulea jucător care izbutea performanța după Robertson, John Havlicek și Billy Cunningham. Russell Westbrook (2013) și Draymond Green (2017) au completat-o între timp.

2016: Prima confruntare după finala din 2015 între Cavaliers și Warriors. Conduși cu 14 puncte la începutul ultimului sfert, campionii aveau să se impună cu 109-108. Kyrie Irving a marcat punctele victoriei, cu un ”jump shot”, cu 3,4 secunde înainte de final.