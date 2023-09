Situația a rămas neschimbată pentru . „Tricolorii” ocupă locul secund în grupă, la două puncte în spatele liderului Elveția și la un punct peste Israel, aflată pe locul 3.

Ne calificăm sau nu? Cornel Dinu are răspunsul: „E convingerea mea”

Elveția, România și Israel au înregistrat câte o victorie și o remiză în , astfel, lupta pentru calificarea la turneul final este deschisă oricărui rezultat cu patru etape rămase.

Cornel Dinu consideră că România va avea șanse reale la calificare, în funcție de rezultatele înregistrate în luna octombrie, când „tricolorii” joacă „dubla” cu Belarus și Andorra, iar Israel înfruntă Elveția și Kosovo.

„În momentul de față, dacă stăm să ne gândim în situația în care suntem, avem șanse de calificare din grupa în care ne aflăm. Contează foarte mult etapa aceea din octombrie, când noi vom juca cu Belarus, în Ungaria. Belarus ne va pune probleme și uite că a pus și Israelului de data aceasta.

Noi jucăm și în Israel. Contează foarte mult. În mod normal, cu toții când am văzut grupa am crezut că ne calificăm. Convingerea mea la ora actuală, dacă nu se încetează cu încăpățânarea asta și cu a dovedi că nu are pregătirea necesară Edi Iordănescu pentru a conduce echipa națională și nici nu-l recomanda nimic să ajungă până aici, problemele vor fi destul de delicate”, a declarat Cornel Dinu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cornel Dinu, despre incidentele de la România – Kosovo 2-0: „Decizia nu a fost ușor de luat”

Ultrașii de la „Uniți Sub Tricolor” au avut scandări cu tentă politică la meciul România – Kosovo, iar jucătorii oaspeților au mers rapid la marginea terenului pentru a cere explicații. Ulterior, cele două tabere au intrat la cabine și au revenit abia după mai bine de 45 de minute.

Cornel Dinu a explicat că decizia nu a fost ușor de luat, iar „tricolorilor” le-au trecut glonțul pe la ureche. România ar fi putut pierde partida la scor de neprezentare.

„În condițiile actuale, nu vreau să discut în alt context, pentru că mi-am spus de la început că nu vreau să intru în corelații importante politice. Meciul a stat la un pas să fie întrerupt, de-aia a durat vreo 45 de minute. Se face o conferință de către conducerea celor de la Nyon în caz cu Ceferin și se ia o decizie.

Când durează 45 de minute întreruperea să știți că decizia nu a fost ușor de luat. Până la urmă, în mod corect, a lăsat să continue partida respectivă. Și Israel are o partidă grea cu Elveția. Vorbim de șanse reale de calificare după ce vom trage o linie în octombrie”, a mai spus Cornel Dinu.

