Calculele calificării la Euro 2024. Cum putem ajunge la turneul final după România – Israel 1-1

Naționala de fotbal României a ratat sâmbătă seara o șansă uriașă de a face un pas uriaș spre turneul final al Euro 2024. dar își mențin șansele intacte de a termina pe unul dintre primele două locuri ale Grupei I, care asigură biletele spre Germania.

Toate calculele calificării la Euro 2024 după România – Israel 1-1

România putea să ia o opțiune serioasă pentru calificarea la turneul final al Euro 2024 după meciul cu Israel, însă a dat cu piciorul unei șanse uriașe. creată de cei aproape 50.000 de fani prezenți în tribunele „Arenei Naționale”, însă nu au știut să păstreze avantajul până la final.

ADVERTISEMENT

În repriza secundă, oaspeții au revenit mult mai motivați de la cabine, și puteau obține toate cele trei puncte dacă nu iroseau câteva ocazii mari de a marca. S-a terminat până la urmă egal, punctul obținut menținând România pe poziția secundă în clasament, cu

Suntem la jumătatea calificărilor, mai sunt cinci etape de disputat, iar „tricolorii” au doar un punct avans față de naționala Israelului, care pare a fi principala contracandidată la calificare. De aceea o victorie sâmbătă seara ar fi fost de aur, însă e important pînă la urmă că nu am pierdut, deoarece îi ținem momentan sub noi pe israelieni.

ADVERTISEMENT

În ciuda egalurilor surprinzătoare din ultimele două etape, 2-2 pe teren propriu cu România și în deplasare cu Kosovo, Elveția rămâne liderul Grupei I și, în mod normal, nu ar avea cum să piardă această poziție până la final. Așa că bătălia pentru cel de-al doilea loc care duce la Euro se va da în special între România și Israel, deși șanse teoretice ar mai avea Kosovo sau Belarus.

Israel, principala contracandidată a României la calificarea la Euro 2024. În calcule intră și Kosovo, dar cu șanse minime

cu un gol marcat în prelungiri, și mai păstrează șanse teoretice la calificare. E totuși la 5 puncte în spatele României și la 4 distanță față de Israel la jumătatea preliminariile, astfel că ex-iugoslavii au nevoie de o minune pentru a ajunge în Germania. În aceeași situație se află și Belarus, care a făcut doar 0-0 în Andorra, și în acest caz calificarea fiind mai mult o „Fata Morgana”.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, aproape decisivă poate deveni etapa 6, programată marți, 12 septembrie. Israelul și Elveția joacă pe teren propriu cu Belarus, respectiv cu Andorra, cele mai probabile rezultate fiind victoria gazdelor. Ceea ce îi obligă pe „tricolori” să câștige contra naționalei Kosovo. O victorie ne-ar menține în fața israelienilor și i-ar scoate definitiv din cursă pe ex-iugoslavi, în timp ce un insucces ne-ar aduce în postura de a deveni outsideri în calculele calificării.

Apoi, foarte importantă va fi „dubla” programată în luna octombrie. Pentru că, teoretic, naționala României are un program accesibil, care i-ar putea aduce 6 puncte. Două victorii în meciurile cu Belarus (deplasare) și Andorra (pe teren propriu) ne-ar putea distanța față de Israel, care are un program infinit mai greu.

Naționala lui Alon Hazan va juca pe 12 și 15 octombrie cu Elveția pe teren propriu și în deplasare cu naționala Kosovo, iar un maximum de puncte în aceste două meciuri pare oarecum imposbil de realizat. Ar fi atunci o bună oportunitate pentru „tricolori” de a se distanța în clasament, mai ales că urmează pentru noi ultimele două jocuri de „foc” în luna noiembrie.

ADVERTISEMENT

Jucăm mai întâi returul din Israel pe 18 noiembrie, unde ar trebui să luăm măcar un punct. Vom încheia apoi preliminariile pe teren propriu cu Elveția, pe 21 noiembrie, iar Israelul cu o deplasare în Andorra. Partea bună a acestei ultime etape e că Elveția ar putea fi la acea oră sigură de prima poziție în grupă și s-ar putea să nu se mai omoare prea tare cu firea la București, dar nu trebuie însă să ne bazăm prea mult pe acest lucru.

În primul, rând trebuie să ne facem treaba noastră și să ne obținem punctele care să ne asigure calificarea. Iar acest lucru presupune OBLIGATORIU victorie marți contra celor din Kosovo, apoi în octombrie în meciurile cu Belarus și Andorra. 9 puncte în următoarele trei partide ne-ar da o gură mare de oxigen și am face un pas important spre Germania 2024.

Meciuri rămase de disputat în Grupa I a preliminariilor Euro 2024

Etapa 6, 12 septembrie 2023

ora 21:45 ROMÂNIA – Kosovo

– Kosovo ora 21:45 Israel – Belarus

Israel – Belarus ora 21:45 Elveția – Andorra

Etapa 7, 12 octombrie 2023

ora 21:45 Belarus – ROMÂNIA

Belarus – ora 21:45 Andorra – Kosovo

Andorra – Kosovo ora 21:45 Israel – Elveția

Etapa 8, 15 octombrie 2023

ora 19:00 Elveția – Belarus

Elveția – Belarus ora 21:45 ROMÂNIA – Andorra

– Andorra ora 21:45 Kosovo – Israel

Etapa 9, 18 noiembrie 2023

ora 19:00 Belarus – Andorra

Belarus – Andorra ora 21:45 Israel – ROMÂNIA

Israel – ora 21:45 Elveția – Kosovo

Etapa 10, 21 noiembrie 2023

ora 21:45 ROMÂNIA – Elveția

– Elveția ora 21:45 Andorra – Israel

Andorra – Israel ora 21:45 Kosovo – Belarus