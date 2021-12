Ți-l mai amintești pe Nea Popa din La bloc? Ce face după ce s-a pensionat și care este cel mai mare regret al actorului

Nea Popa (68 ani) s-a ales cu acest ”nume” după ce, din anul 2002, a apărut constant pe micile ecrane în serialul de comedie ”La bloc”, care, la vremea aceea, a făcut furori.

Nea Popa s-a dedicat în totalitate carierei

De atunci, viața actorului s-a schimbat radical. Nu doar că s-a dedicat trup și suflet proiectului, ci chiar și-a pus viața personală pe locul doi. Acum recunoaște că familia lui a avut mult de suferit din cauza programului său foarte încărcat, dar și din marea sa dorință de a face performanță în fața publicului telespectator mai presus de orice.

”Viața da familie a avut de suferit, plecam dimineața și mă întorceam seara de la filmările serialului. Am făcut multe sacrificii (n.r. pentru carieră), dar cel mai mare este că nu am putut renunța la un rol dintr-un serial pentru un travesti, trebuia să o joc pe Chirița”, a spus Nea Popa la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

”Mama a murit și eu am jucat comedie”

Tot pasiunea pentru meseria pe care o practică și acum, deși s-a pensionat, l-a făcut pe Tudorel Filimon să își ascundă trăirile și necazurile din familie. Odată urcat pe scenă, indiferent de ce apăsare avea pe suflet, se dedica în totalitate rolului pe care-l interpreta.

Așa a făcut și a doua zi după ce mama sa a decedat. Imediat ce a pus la punct toate cele necesare unei înmormântări așa cum se cuvine, Nea Popa a intrat în pielea unui personaj de comedie, și-a dus numărul la bun sfârșit și abia apoi și-a luat timp pentru a-și descărca sufletul împovorat de pierderea celei care l-a adus pe lume.

ADVERTISEMENT

”Mama mea a murit joia și eu aveam spectacol vineri, sâmbătă și duminică. Am amânat spectacolul de sâmbătă și duminică, dar pe ăla de vineri n-am putut, aveam o deplasare. Vineri dimineața am rezolvat treburile la cimitir, am mers la Călărași și am jucat comedie și apoi m-am întors la priveghi. Lumea nu trebuie să știe ce probleme ai, publicul trebuie să te vadă impecabil. Toți avem probleme, dar nu trebuie să ne afișăm, publicul e mai deștept decât noi”, a povestit Tudorel Filimon, așa cum apare în buletin.

”Actorul nu are viața lui, nu te-ai oprit și gata”

Astfel, indiferent de problemele pe care le avea acasă sau de câștigul mic cu care s-a ales în urma sutelor de piese de teatru pe care le-a jucat, Nea Popa spune că nici măcar o clipă nu s-a gândit să renunțe la meseria pentru care s-a născut.

ADVERTISEMENT

Atunci când ceva l-a deranjat a ales să schimbe teatrul sau colegii, dar niciodată nu i-a trecut prin minte să se reprofileze, pasiunea pentru actorie comparând-o cu un microb de care nu mai scapi până la moarte odată ce ți s-a instalat în suflet.

Cel mai mare regret al lui Nea Popa

”Nu (n.r. nu a vrut să renunțe niciodată la teatru deși câștigul a fost mic), întotdeauna am mers pe teatru. De multe ori atmosfera din teatrele în care am jucat a fost… nu-mi place când te duci la teatru ca la serviciu, la teatru este ca la biserică. Când am văzut așa, am și plecat de acolo.

ADVERTISEMENT

Acum am ieșit la pensie, dar joc în câteva spectacole particulare. Chiar zilele trecute am fost plecat la Slobozia, marți plec în Moldova. Actorul nu are viața lui, nu te-ai oprit și gata”, a mai adăugat celebrul actor.

Privind în urmă la câte realizări profesionale are, dar și conștient că mai are multe piese de teatru de jucat, un singur regret are acum actorul. Nea Popa își dorește să oprească timpul în loc.

ADVERTISEMENT

”Am regretul că vârsta biologică mă duce la vale, trece timpul”, a concluzionat Nea Popa.