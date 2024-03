Nebunie în Australia! Carlos Sainz câștigă, în timp ce Max Verstappen abandonează pentru prima dată în 2 ani. Video

Carlos Sainz a reușit să câștige cursa nebună din Australia, . Max Verstappen a fost nevoit să abandoneze după doar 3 tururi, acest lucru nu se mai întâmplase de 2 ani de zile.

Carlos Sainz a ajuns la a treia victorie din carieră

Pilotul celor de la Ferrari, Carlos Sainz, a ajuns la a treia victorie din carieră. Acesta a mai câștigat la Silverstone (2022) și Singapore (2023).

Ibericul a început cursa după locul 2, dar a profitat la maxim de problemele de fiabilitate ale lui Max Verstappen, reușind să-l depășească pe olandez în turul 2. Imediat după, Max a fost nevoit să abandoneze din cauza unei erori mecanice la frâne.

De atunci, Carlos a fost în controlul cursei, dictând ritmul de cursă, fără a avea prea mari probleme. Strategia Ferrari a fost bine executată, iar astfel, pilotul care va părăsi echipa italiană la sfârșitul sezonului, avea să își adjudece prima victorie din 2024.

„A fost o cursă foarte bună, m-am simțit foarte bine. Nu a fost ușor, dar am reușit să gestionăm bine totul. Am simțit la început că pot ține pasul cu Max Verstappen, apoi el a pierdut controlul și l-am depășit. Și am văzut că are probleme. După ce am trecut pe primul loc am simțit că pot câștiga, având în vedere ritmul pe care l-am avut zilele trecute. Sunt foarte fericit pentru mine și pentru echipă.

Viața uneori e nebună. Anul a început cum a început, apoi am terminat pe podium la Bahrain, am avut problema cu apendicita și acum am revenit și am câștigat. Sunt foarte fericit. Recomand tuturor piloților să-și scoată apendicele”, a declarat Carlos Sainz la finalul cursei.

Vezi mai jos video cu victoria lui Carlos Sainz

“P1 baby” What a comeback drive from 🤩 — Formula 1 (@F1)

Max Verstappen, primul abandon în 2 ani de zile

Liderul clasamentului mondial, Max Verstappen, a abandonat cursa din Australia, rezultând astfel primul „DNF” al acestuia în 2 ani de zile.

Ultimul abandonat al lui Max Verstappen a venit tot în Australia, în 2022, când olandezul a fost forțat să se retragă din cursă din cauza unei probleme la motor.

De atunci, Red Bull și , olandezul adjudecându-și 35 din acestea.

Vezi mai jos video cu abandonul lui Max Verstappen

A dramatic day in Melbourne 😵 Max Verstappen's chances of a record-equalling 10th straight victory went up in smoke 😫 — Formula 1 (@F1)

Scuderia Ferrari, prima dublă după o pauză de mai bine de 2 ani

În cursa din Australia, Ferrari a reușit să obțină prima dublă după o pauză de mai bine de 2 ani. După ce Carlos Sainz și-a adjudecat victoria, Charles Leclerc a reușit să termine pe 2.

Acest lucru nu s-a mai întâmplat din prima cursă a sezonului din 2022, la Bahrain, când italienii au reușit să își adjudece primele 2 locuri, readucând speranța pentru fanii din Italia, speranță care la final de an, avea să fie risipită de Red Bull.

În momentul de față, Ferrari se află la doar 4 puncte de Red Bull, după 3 curse disputate.

Mercedes-Benz, dublă de „coșmar” în Australia

O altă echipă care a reușit să bifeze o dublă în Australia, a fost Mercedes, doar că echipa germană s-a aflat la polul opus față de rivala Ferarri.

Atât Lewis Hamilton cât și George Russell au fost nevoiți să abandoneze. Fostul campion monidal, Lewis Hamilton, a fost nevoit să se retragă în turul 17 din cauza unei probleme la motor, în schimb ce George Russell a lovit mașina de parapet, chiar în ultimul tur, în încercarea acestuia de a trece de Fernando Alonso.

Vezi mai jos video cu accidentul lui George Russell

A look at the major crash for George Russell on the last lap. — Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB)

Următoarea cursă din Formula 1 se va desfășura în perioada 5 – 7 aprilie și va avea loc la Suzuka, în Japonia.