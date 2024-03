Carlos Sainz se pregătește de revenirea pe circuitul de Formula 1. Pilotul Spaniol a ratat Marele Premiu al Arabiei Saudite din cauza unei intervenții chirurgicale.

Ferrari a anunțat când revine Carlos Sainz pe circuitul de Formula 1

Câștigătorul Marelui Premiu de la Singapore este din ce în ce mai aproape de o revenire, acest anunț fiind făcut chiar de

Pilotul din Spania este așteptat să revină pe circuit la cursa din Melbourne, cursa ce va lua startul pe data de 24 martie: „Carlos este aici, la Melbourne, de două zile şi este OK. Ne aşteptăm ca el să concureze”, a declarat un purtător de cuvânt din cadrul echipei Ferrari.

Locul lui Carlos Sainz în Marele Premiu din Arabia Saudită a fost luat de Oliver Bearman, pilotul de rezervă al celor de la Ferrari în vârstă de 18 ani.

Carlos Sainz va părăsi Ferrari la finalul sezonului

După cum s-a anunțat înaintea începerii noului sezon de Formula 1, Carlos Sainz va părăsi Scuderia Ferrari la finalul sezonului 2024, locul său urmând să fie luat de nimeni altul decât Lewis Hamilton.

În urma veștilor de azi (n.r. – 1 Februarie) Scuderia Ferrari și eu ne vom despărți la finalul lui 2024. Avem un sezon lung în față și, precum întotdeauna, voi da tot ce am mai bun pentru echipă și pentru tifosi (n.r. – fanii Ferrari) din lume. Voi anunța vești despre viitorul meu la momentul potrivit”, a scris Sainz junior într-o postare pe rețelele de socializare.

Prima reacție a lui Lewis Hamilton după ce a semnat cu Ferrari

Vestea a șocat pe toată lumea. Cel mai de succes pilot din istoria Formulei 1 semnează cu cea mai de succes echipă.

Ambele părți sunt în căutarea unui nou titlu mondial după ce Ferrari nu a mai reușit să câștige titlul mondial la constructori din 2008, iar Lewis Hamilton nu a mai reușit să câștige un titlu mondial la piloți din 2020.

“Am avut 11 ani extraordinari cu această echipă și sunt atât de mândru de ceea ce am realizat împreună. Mercedes face parte din viața mea de la 13 ani. Este un loc în care am crescut, așa că luarea deciziei de a pleca a fost una dintre cele mai grele decizii pe care am fost nevoit să le iau vreodată.

Dar a venit momentul potrivit să fac acest pas și sunt încântat să accept o nouă provocare. Voi fi pentru totdeauna recunoscător pentru sprijinul incredibil al familiei Mercedes, în special lui Toto (n.r. Toto Wolff, directorul echipei) pentru prietenia și modul în care a condus totul și vreau să termin cât mai bine împreună ei acest sezon.

Sunt 100% concentrat să ofer cea mai bună performanță posibilă în acest sezon și să fac ultimul meu an cu “Silver Arrows” (n.r. săgețile de argint) unul de amintit”, a declarat Lewis Hamilton.