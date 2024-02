Nelu Cortea a dezvăluit cu ce se ocupă, de fapt, după ce a rupt-o cu iUmor, dincolo de stand-up: „Asta sunt, mai nou”

Nelu Cortea o duce foarte bine de când nu mai apare la iUmor! A trecut deja jumătate de an de când prietenul lui Cătălin Bordea nu mai face parte din proiectul de la Antena 1, post tv unde s-a făcut remarcat în urma câștigării competiției America Express.

Nelu Cortea, succes pe bandă rulantă după ce a plecat de la iUmor

Actorul a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre proiectele sale după ce a încheiat colaborarea cu producătorii de la iUmor. Nelu Cortea nu umple sălile de spectacole doar în România, ci și în străinătate! Din 11 februarie, comediantul a pornit într-un turneu de zile mari pentru a le aduce zâmbetele pe chip românilor de pe meleagurile mioritice dar și din Diaspora.

Tot mai mulți artiști, actori sau cântăreți, sunt solicitați în țările cu cele mai mari comunități de români, fie că vorbim de statele din Europa sau America. Și pentru Nelu s-a deschis, așadar, calea străinătății.

Actorul, chemat să îi facă să râdă pe românii din Diaspora

„Avem stand-up peste tot în țară și-n Europa. Am început turneul pe 11 februarie și mergem peste tot, cu material nou, foarte fain. O să merg în Germania, Anglia, Italia, Elveția mai nou”, a declarat Nelu Cortea, la iUmor, pentru FANATIK.

ne-a zis că are multă muncă pe cap, dincolo de pregătirile cu show-urile de stand-up comedy. Nelu Cortea face ceva ce puțină lume știe: se ocupă de reclame, ca producător video.

„Sunt editor video, cam asta sunt, mai nou, adică filmez tot felul de chestii, sunt și producător video. Am produs câteva reclame, în pandemie chiar când nu făceam spectacole. Am făcut de toate și fac de toate, domnule, sunt ok (n. red.: râde)”, ne-a mai zis Nelu Cortea.

Întrebat în ce fel și-a pus amprenta asupra sa faptul că a devenit o persoană de notorietate, Nelu a zis că niciodată nu a râvnit la faimă, cu toate că a venit peste el după aparițiile de la Antena 1. Colegul lui Bordea susține că și-a dorit dintotdeauna să își facă treaba foarte bine, iar dacă vine și recunoștința din partea publicului, satisfacția e cu atât mai mare.

Faima a fost întotdeauna în plan secund pentru Nelu Cortea, fost jurat la iUmor

„Consider că sunt exact acolo unde mă simt bine, nu vreau să fiu nici prea cunoscut, adică niciodată nu a fost țelul meu să fiu super cunoscut, toată viața am vrut să îmi fac doar treaba foarte bine”, ne-a mai povestit Nelu Cortea.

Nelu a vorbit și despre momentele mai puțin plăcute ale meseriei. Cortea a recunoscut că au fost situații în care a uitat textele pe care trebuia să le spună în fața mulțimii. Spune că nu e prea bun la partea cu improvizatul, atunci când nu își mai amintește ce a învățat, dar face față oricărei situații complicate.

Umoristul a completat zicând că în cazul lui e vorba despre mult scris și învățat texte pe de rost. 40 de minute de vorbit încontinuu pe o scenă, în care trebuie să ții trează atenția spectatorului, nu e de ici, de colo. Nelu Cortea e conștient că trebuie să vină mereu cu lucruri noi, care să nu plictisească, iar pentru asta își rescrie mereu sketch-urile pe care le are de interpretat.

„Problema e că de multe ori memoria mă lasă”

A avut, însă, noroc de persoane înțelegătoare în situațiile în care spectacolul nu a ieșit tocmai așa cum își dorea. Lumea este îngăduitoare cu el și pentru asta e recunoscător.

„E mult de scris, trebuie să învăț multe texte, dar problema mea e că de multe ori memoria mă lasă. Dacă am 40 de minute de stat pe scenă, mi-e un pic cam greu, dar cu multă repetiție, fac față. Mi s-a întâmplat să îmi mai uit materialul. Să zicem că mă descurc așa și așa cu improvizatul. Nu am făcut foarte multă improvizație, dar mă descurc.

Oamenii, de obicei, când vin la spectacolele noastre sunt foarte înțelegători și de treabă. Niciodată n-a fost să se întâmple ceva nasol pentru că am uitat o replică sau o glumă. Ne descurcăm în orice situație”, a încheiat Nelu Cortea, pentru FANATIK.