Nelu Popa, împăcare neașteptată după scandalul cu Carmen de la Sălciua: „Eu am făcut primul pas”

Cele rele să se spele, cele bune să se adune! Cam acesta e principiul de viață după care se ghidează mai nou Nelu Popa!

Nelu Popa s-a întors la Ionela, fosta sa soție

a vieții sale, căci acesta s-a împăcat de curând cu fosta sa nevastă!

ADVERTISEMENT

Extrem de emoționat și dispus să se recăsătorească din nou cu femeia de care a stat despărțit timp de trei ani și jumătate, Nelu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre această împăcare-surpriză!

Artistul a fost prezent, de altfel, în weekend-ul trecut, la braț cu fosta și viitoarea soție, la o nuntă. Cei doi s-au afișat pentru prima oară împreună după marea împăcare, semn că lucrurile evoluează frumos în relația lor.

ADVERTISEMENT

Deși au stat despărțiți, aceștia au păstrat o legătură de prietenie de dragul fiului lor, Lucas, în vârstă de 4 anișori.

„Când s-a născut copilul nu am apucat să facem cununia religioasă”

Ba mai mult, Nelu Popa spune că e gata să se însoare din nou cu femeia vieții sale, mai ales că atunci când a venit pe lume îngerașul lor, cei doi nu au apucat să pună la cale cununia religioasă.

ADVERTISEMENT

„Noi suntem despărțiți de aproape trei ani și jumătate. Avem un copil împreună și timpul a decis să fie așa, să revenim unul la celălalt. Recunosc, eu am făcut primul pas. Probabil și plecarea asta din trupă de la Carmen m-a făcut să îmi așez mai bine gândurile. În ăștia trei ani am fost destul de distanțat de ea.

Prima oară când s-a născut copilul nu am apucat să facem cununia religioasă. Acuma, sper să putem face la anul. În niciun caz pe frigul ăsta! (n.r.: râde)”, a povestit Nelu Popa pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

S-a mai detensionat situația dintre saxofonist și Carmen de la Sălciua: „Chiar acum trece pe lângă mine”

Nelu susține că Ionela este alături de el în tot ceea ce face și că întotdeauna i-a fost aproape. Acesta a mai dezvăluit că atunci când făcea parte din trupa lui Carmen de la Sălciua, cele două nu se aveau prea tare la inimă, însă au știut să arate că sunt două doamne și s-au respectat.

ADVERTISEMENT

„Ea a fost mereu cu mine vizavi de carieră, încă din primele zile de relație. M-a susținut întotdeauna”, ne-a mai spus Nelu Popa.

Nelu a atins și subiectul sensibil al . Chiar în timpul conversației cu FANATIK, interpreta de muzică de petrecere trecea pe lângă el.

„Chiar acum trece Carmen pe lângă mine (n.r.: râde din nou)”, ne-a zis Nelu. FANATIK și-a permis să glumească puțin cu saxofonistul la auzul acestei vești: „Și nu ți-a dat cu poșeta în cap?”. „Nu, nu cred că mai e cazul. S-a supărat ea atunci pentru ce am spus, dar eu îi doresc tot binele din lume. Cred că i-a mai trecut. Până la urmă am spus un adevăr, că am fost împreună.

Nu i-am făcut niciun rău. Nu am denigrat-o, nu am zis lucruri urâte despre ea. Eu sper ca fiecăruia să îi meargă bine de acum înainte, să aibă grijă Dumnezeu de fiecare dintre noi”, a completat Nelu Popa.