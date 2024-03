Neluțu Varga, anunț uluitor la debutul play-off-ului din SuperLiga. Primă de titlu record la CFR Cluj!

CFR Cluj a intrat de pe locul 3 în play-off-ul SuperLigii și Chiar dacă distanța față de FCSB e destul de mare, de 5 puncte după înjumătățire, patronul Neluțu Varga nu și-a luat gândul de la titlu și anunță o primă record pentru jucători și staff în cazul în care vor reuși surpriza.

Neluțu Varga anunță că CFR Cluj se bate până la final pentru titlu: „Am încredere în echipă!”

a relansat lupta la titlu în SuperLiga, iar play-off-ul care urmează se anunță a fi unul absolut incendiar. Și nu doar giuleștenii speră că vor întrece liderul, ci visele de mărire au apărut acum și la Cluj sau Craiova.

Și mai ales la Cluj, unde Neluțu Varga, patronul CFR-ului, este dispus să facă un mare efort financiar pentru a răsturna spectaculos calculele hârtiei. Într-o declarație exclusivă acordată pentru , emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, Varga a anunțat care sunt atu-urile formației sale și de ce e foarte încrezător că poate redeveni campion al României.

„Ne batem la titlu. O spun clar și răspicat Am încredere în echipa mea, am încredere în fotbaliștii mei, am încredere în Adrian Mutu. Suntem o formație puternică, echilibrată pe absolut toate compartimentele, cu jucători de mare, mare, mare valoare.

De exemplu, cred că Otele al nostru este cel mai bun atacant din România, peste contracandidații de la celelalte echipe de care se tot vorbește în ultima perioadă, jucători și ei valoroși, dar nicidecum de valoarea lui Otele.

Cred că avem niște fundași minunați, un portar fantastic, un Tachtsidis care oricând poate să hotărască soarta unui meci, un Bîrligea care evoluează cu inima, nu 90 de minute, ci 100 de minute sau 150 de minute…

Și avem un antrenor care va dovedi că are valoare, că se pricepe la fotbal, că simte ca nimeni altul jocul și care sunt convins că ne va aduce rezultatele scontate”, a declarat Neluțu Varga la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră e disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri de la 17:30.

Neluțu Varga anunță o primă record pentru CFR Cluj în caz de titlu: „Un milion de euro!”

Iar pentru a arăta că vorbele sale nu sunt aruncate în vânt, Neluțu Varga a făcut o primă mutare îndrăzneață, pentru a-și motiva suplimentar echipa. A anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, prima uriașă de titlu pe care o va oferi jucătorilor și staff-ului, una record pentru SuperLiga: un milion de euro!

„Chiar dacă în acest moment se vorbește mai puțin de CFR, eu vă spun că CFR-ul se va bate la titlu până în ultima etapă. Suntem o echipă foarte puternică, suntem o echipă care, veți vedea, o să aibă o cu totul altă față în play-off, unde acolo meciurile se vor juca cu inima.

Iar noi, la CFR, avem o inimă mare, mare, mare și asta o vom demonstra tuturor adversarilor. Le spun atât fanilor: credeți în noi! Urmează 10 finale, iar CFR le va juca pe toate ca și cum ar fi ultimul meci.

Dacă băieții iau titlul, îi anunț public că prima este una record. Le voi da să împartă lor și staff-ului un milion de euro. Deci aceasta este prima pe care CFR Cluj, jucătorii și toți cei care trudesc la echipă o vor împărți în cazul în care luăm titlul de campioană.

Eu sunt ferm convins că pot să-mi ia banii, îi dau cu cea mai mare plăcere și am mare încredere că avem forța necesară să câștigăm din nou titlul de campioană a României”, și-a încheiat Neluțu Varga declarațiile exclusive pentru FANATIK SUPERLIGA.

Neluțu Varga, primă record de titlu pentru CFR Cluj