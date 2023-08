Nemulțumiri la CFR Cluj după derby-ul cu U Cluj: „Am suferit defensiv”

CFR Cluj a luat 10 puncte din primele cinci etape de campionat, având trei victorii, un egal și o înfrângere. Echipa este la cinci puncte în spatele liderului FCSB, singura echipă cu victorii pe linie în campionat.

Nemulțumiri după victoria senzație cu U Cluj

Deși victoria din derby-ul cu U Cluj a fost una de senzație, 3-4, cei de la Cristi Balaj spune că din punct de vedere defensiv, echipa a avut de suferit.

ADVERTISEMENT

În același timp, el a lăudat jucătorii de atac care au făcut senzație, spunând că echipa are un spirit de sacrificiu foarte bun, iar revenirea de la 2-0 demonstrează puterea pe care o are vestiarul actual de la CFR.

”Bonus pentru Otele, bonus pentru mulți alți jucători care au intrat bine. Și golul înscris de Betancor a fost foarte frumos. Durel a dat un gol și a avut două asisturi, i-a citit mai bine decât în alte meciuri. Din punct de vedere defensiv am suferit, să iei trei goluri este de nepermis.

ADVERTISEMENT

Sunt greșeli care trebuie remediate. Din punct de vedere defensiv am făcut meciul mai spectaculos, dar nu îți iese mereu și e greu să câștigi când iei trei goluri. Remarc sacrificiul și capacitatea echipei de a reveni de la 2-0.

Când s-a apăsat accelerația, am reușit să înscriem. Otele e bun, are viteză. Va reveni acolo unde știm noi că este. Are o viteză incredibilă, trebuie să o folosească”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adi Ilie crede că CFR va lua titlul

CFR Cluj a impresionat în duelul cu U Cluj, iar forța arătată de ardeleni, pusă lângă faptul că jucătorii nu sunt încă la cea mai bună capacitate fizică, face ca echipa să se gândească serios la titlu.

”E diferit stilul de joc, au jucători mai buni decât anul trecut, sistemul s-a schimbat, atacă mai mult, și-au luat jucători de calitate și cei doi Birligea și Otele vor fi foarte buni. CFR și Steaua (n.r. FCSB) se vor bate singure la campionat. CFR nu rulează la 100%. Dacă acum sunt la 60%, câștigă campionatul la pas”, a spus Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

HORIA IVANOVICI vă așteaptă la FANATIK SUPERLIGA în fiecare zi de luni, marți și vineri, live, de la ora 10:30, pe FANATIK.RO și în reluare, de la ora 17:00, pe Facebook și Youtube.

ADVERTISEMENT