Ştefan Târnovanu, despre situaţia din Israel înainte de meciurile naţionalei: “Jucăm luna viitoare acolo”

FCSB a câştigat cu . Roş-albaştrii s-au impus în Moldova graţie şi rămân lideri în SuperLiga în pauza pentru meciurile internaţionale.

Ştefan Târnovanu a vorbit despre situaţia din Israel înainte de meciurile naţionalei: “Jucăm luna viitoare acolo”

Ştefan Târnovanu a închis poarta la Botoşani şi merge la echipa naţională cu speranţe mari. Portarul FCSB a declarat că este bine că România nu joacă acum în Israel, în contextul războiului de acolo, dar sunt vitale şase puncte cu Belarus şi Andorra:

“Am auzit ce se întâmplă în Israel. Din fericire, jucăm luna viitoare acolo. Acum trebuie să câştigăm aceste meciuri. Dacă nu aş crede în calificare, nu aş fi acolo. După hârtie, în Belarus este mai greu.

Trebuie să luăm şase puncte în cele două meciuri şi apoi vom vedea”, a spus Ştefan Târnovanu la finalul meciului cu FC Botoşani.

Portarul FCSB, furios pe condiţiile de la Botoşani: “Ăsta nu e fotbal!”

Portarul celor de la FCSB a fost foarte supărat pe condiţiile de la Botoşani. Târnovanu a spus că terenul a fost impracticabil şi tot ceea ce contează sunt cele trei puncte, chiar dacă nu a fost un meci spectaculos:

“Un meci dificil pentru că am avut un gazon… Nu pot să nu înţeleg de ce nu au vrut să îl ude. A fost gazon impracticabil. Este bine că am câştigat. Plecăm cu trei puncte acasă. Este bine.

Nu ai cum să faci spectacol în condiţiile astea. Nu este fotbal ăsta. Dar e bine că am câştigat. O să vedem ce face şi CFR Cluj. Nu am câştigat toate meciurile, am făcut paşi greşiţi, dar este bine”, a spus Târnovanu.

Florin Niţă revine la lot

Ştefan Târnovanu este convocat la echipa naţională pe postul de portar alături de Horaţiu Moldovan şi Florin Niţă. Cel mai probabil, Edi Iordănescu va merge în continuare pe mâna lui Moldovan.

Portarul Rapidului a avut evoluţii sigure în această campanie de calificare la Euro 2024. În afara listei a rămas Ionuţ Radu. Portarul lui Bournemouth nu apără în Premier League şi nu a mai fost convocat.