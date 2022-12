Neta Soare, la un pas de tragedie! Moment cumplit pentru artistă: “Mi-am văzut viața într-o secundă”

Neta Soare a povestit cum a fost la un pas să-și piardă viața acum ceva timp, atunci când se afla într-un turneu. Interpreta de muzică populară este recunoscătoare în fiecare zi pentru viața ei.

Neta Soare a fost la un pas de tragedie în timpul unui turneu

Deși este ale momentului, Neta Soare nu a avut parte numai de momente fericite de-a lungul vieții.

Artista a avut parte de momente frumoase, dar și de unele care au pus-o la încercare. Este o fire destul de puternică, așa că a reușit să depășească și încercările de care a avut parte până acum.

Cu mult timp în urmă, în cadrul unui turneu, Neta Soare . Solista s-a aruncat atunci în piscină, deși nu știa să înoate.

Din fericire, artista a fost salvată de prietenii ei, iar astfel a evitat o tragedie, cu ajutorul divinității. În acel moment, solista a realizat cât de rapid ar putea cineva să treacă în neființă.

“Eu nu știu să înot și am intrat într-o piscină și am zis să mă bălăcesc. Am luat-o ca pietroiul la fund, m-am trezit în apă și mi-am văzut viața într-o secundă. Dar Dumnezeu m-a ajutat și în această situație.

Eram la o familie și fiecare avea preocuparea lui. M-au descoperit că eram la fundul piscinei. Mi-am dat seama cât de repede se poate duce în om.

Suntem ca un firicel de nisip. (…) Mă gândesc la viața mea și ajung la concluzia că sunt un om fericit”, a povestit Neta Soare la Star Matinal, de la Antena Stars, potrivit .

Neta Soare a rămas văduvă anul trecut

În 2021, Neta Soare și-a pierdut soțul, care i-a fost alături timp de 35 de ani. Bărbatul a avut o afecțiune gravă la plămâni și avea 72 de ani atunci când s-a stins din viață.

Soțul cântăreței a fost internat la spital, însă a contactat o boală gravă după câteva zile. În doar două săptămâni a murit, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

“L-am internat pentru stabilirea unui diagnostic, după trei zile a contactat o bronhopneumonie, a intrat într-o stare de somnolență profundă iar în două săptămâni s-a stins din viață.

Nu am mai putut face nimic. Medicii ne-au spus că e bine, după o săptămâna l-au externat, probabil că tratamentul ar fi trebuit ținut mai mult timp, nu doar atât.

Din spital l-am scos aproape la orizontală.”, spunea Neta Soare pentru .