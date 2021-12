Netflix, anunț despre filmul Don’t Look Up. Ce spune Irina Margareta Nistor despre cea mai comentată peliculă a momentului

Netflix vorbește despre o serie de podcast-uri care vor scoate la lumină detalii din culisele comediei „Don’t Look Up”. Filmul lui Adam McKay va beneficia de mai multe informații din spate.

Mai exact, „The Last Movie Ever Made”, podcast-urile anunțate de , vor fi șase la număr, în timp ce data lansării este stabilită pentru 7 ianuarie 2022.

În aceeași notă, Netflix mai spune că nu este vorba numai despre procesul de producție al filmului cel mai comentat în acest moment, ci aduce în față și câțiva din distribuție.

Netflix, serie de podcast-uri legat de filmul Don’t Look Up. Ce a declarat Irina Margareta Nistor

Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Tyler Perry, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Rob Morgan și Himesh Patel sunt doar câteva nume care vor face parte din seria de podcast-uri.

„La începutul lui 2020, Adam McKay şi-a propus să facă o comedie. A fost menit să râdem de forţele care ne împiedică să ne salvăm de schimbările climatice. Sigur că 2020 a avut alte planuri.

Asta se întâmplă atunci când o distribuţie şi o echipă se reunesc pentru a face o comedie cu dezastre, în timp ce trăiesc alte dezastre foarte necomice”, este anunțul făcut de reprezentanții Netflix.

Irina Margareta Nistor, despre Don’t Look Up: ”Sigur că ne enervează”

Irina Margareta Nistor, un critic foarte renumit în țara noastră, și-a spus părerea despre producția lansată în urmă cu numai câteva zile, care se pare că este subiectul cel mai dezbătut de oameni în prezent.

„Don’t Look Up” a împărțit lumea în două. Majoritatea sunt de părere că filmul este unul foarte slab, care te plictisește de la primele cadre, dar sunt și persoane care au apreciat calitatea și mesajul pe care-l transmite.

„Da, sigur că ne enervează, pentru că, în primul rând, în oglindă, vedem diverse lucruri care se întâmplă și în realitate, cum lumea se împarte în două, fie că e vorba de cometă, fie că e vorba de vaccin, care e tot un fel de cometă.

E clar că ei asta au și urmărit, au ieșit cu el fix în Ajun de Crăciun, ca să avem despre ce să vorbim (…). Au fost foarte abili în direcția asta.

Adam McKay este un regizor care tot timpul a avut treabă cu clasa politică și pe de altă parte cred că cel mai bine ar fi să aibă un efect de ciorbă de potroace, să ne trezească un pic din starea asta în care ne aflăm și să înțelegem ce e adevărat, ce nu e adevărat și cum să nu încercăm să ne luăm după lucruri care nu au importanță.

Pe lângă mass-media și politica, inclusiv președintele, care este o femeie, apropo de politically correct, plus că fiul ei îi face campanie electorală, așa cum bine a remarcat toată lumea, tot cu aluzie la Trump.

Da, este un film dureros. Aș vrea să mai amintesc că ar fi bine să stai până la ultimul cadru. E foarte important să ajungem chiar până acolo, pentru că o să aveți o grămadă de surprize.

În schimb, are și o notă de duioșie. Ideea că, dacă tot suntem de sărbători, să ne gândim care au fost cele mai frumoase sărbători, sau ziua cea mai frumoasă din viața noastră, așa cum au gândit ei spre final.

Don’t Look Up, adică nu vă uitați în sus, sub nicio formă, nu vă uitați spre stele, spre ceea ce v-ar putea lovi în orice moment. Cred că și ideea unei comete, a faptului că mai nimeni nu știe ce e aia o cometă.

Cred că tocmai ar trebui să ne gândim și la Halley, care o să vină spre sfârșitul acestui secol din nou. Știm bine că e cometa care ni l-a adus pe Mark Twain și ni l-a luat pe Mark Twain”, a declarat Irina Margareta Nistor pentru .