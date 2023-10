Neveste de politicieni și copii de baroni locali. Cine sunt oamenii din noua agenție pentru investiții și comerț exterior

Anul 2022 a fost anul în care investițiile străine în România au depășit pentru prima dată în istorie pragul de zece miliarde de euro. La finalul aceluiași an, Guvernul decide înființarea unei noi agenții care să se ocupe exclusiv de atragerea investițiilor străine în țara noastră, dar și să faciliteze accesul capitalului românesc pe piețele externe. În fruntea acestei agenții a fost numit Rareș Ștefan Burlacu, la acea dată președintele PNL Diaspora, profesor în Montreal și cu mai multe funcții de consultanță în domeniul relațiilor internaționale. Noua agenție, formată prin reorganizarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, funcționează însă în subordinea și sub autoritatea premierului, iar din cele 250 de posturi, 76 de funcții aveau să fie destinate rețelei de reprezentare economică externă. În momentul actual, potrivit datelor de pe site-ul agenției, doar 55 de posturi din rețeaua externă sunt ocupate.

Cumnatul lui Nini Săpunarul, consilier economic la Chișinău

Numele lui Nini Săpunaru a intrat în folclor după perioada de la finalul anilor 90, atunci când acesta s-a aflat la conducerea vămilor din România. Începând cu anul 2000, acesta a avut patru mandate de deputat, din partea PNL, până în anul 2016, atunci când social-democrații lui Liviu Dragnea au obținut o victorie categorică. În anul 2019, odată cu revenirea la putere a liberalilor, premierul de atunci, Ludovic Orban, îl readuce pe Nini Săpunaru în aparatul guvernamental, fiind numit secretar de stat al Departamentului pentru relația cu Parlamentul. Nini Săpunaru este în continuare secretar de stat în cadrul SGG, nefiind afectat de cele trei schimbări ale premierilor ulterioare numirii sale.

ADVERTISEMENT

În ultima sa declarație de avere, Nini Săpunaru menționează la capitolul datorii un împrumut de 350.000 lei, luat în anul 2022 cu dată scadentă 2047, de la Ștefan Krasovski. De asemenea, alți 50.000 lei sunt menționați ca împrumut luat de soția Camelia Săpunaru de la Georgeta Krasovschi, tot pe o perioadă de 25 de ani. Ștefan Krasovski-Murea, avocat de profesie, este cumnatul lui Nini Săpunaru, și și-a început cariera în administrația centrală pe poziția de consilier economic în anul 2013, atunci când a fost numit la Consulatul general al României din Sevilla. Presa din Vrancea scria atunci că „deputatul Nini Săpunaru și-a numit cumnatul” în acest post. Astăzi, Krasovschi ocupă funcția de ministru consilier, șeful biroului de promovare comercial-economică din cadrul Ambasadei României de la Chișinău.

În ultima declarație de avere, Ștefan Krasovski menționează la capitolul venituri 12.765 lei, salariu pentru funcția de consilier superior la Ministerul Economiei, și alți 84.145 dolari, ministru consilier la Ministerul Antreprenoriatului. Totuși, principala sursă de venituri a acestuia a fost vânzarea acțiunilor la firma Metale Internațional SRL pentru suma de 707.000 lei. În declarațiile de avere anterioare, acesta menționa că deține peste 90% din acțiunile firmei SC Diversis SA din Focșani, pe care le evalua la aproape 400.000 lei, însă firma nu a mai avut activitate economică din anul 2015, profitul maxim realizat fiind în anul 2010, când a atins pragul de 110.000 lei. Numele lui Ștefan Krasovschi Murea apare pe lista donatorilor către PNL din anul 2000, cu suma de 73 milioane lei.

ADVERTISEMENT

În mod evident, simpla legătură de rudenie (sau de altă natură) cu un personaj politic important nu demonstrează că acești funcționari publici sau diplomați nu își îndeplinesc cu succes atribuțiile de serviciu. Totuși, uitându-ne pe lista celor 55 de reprezentanți economici externi vedem nenumărate cazuri în care aceste funcții sunt ocupate de cei care au în spate legături apropiate cu oameni importanți din aparatul politic. Până la urmă, este vorba de posturi călduțe, bine plătite, în marile capitale ale lumii. Spre exemplu, anul trecut FANATIK scria despre , angajată din 2016 pe funcția de consilier economic la Roma. Anul trecut, aceasta a încasat un salariu anual de aproape 45.000 euro în această funcție, adică aproape 4.000 de euro pe lună.

Fosta nevastă de deputat, consul economic la Los Angeles

Simona Cezara Steriu este consulul economic al României la Los Angeles, poziție pe care o ocupă de peste opt ani. Anterior, a fost câteva luni director și prin Ministerul Economiei, însă marea parte a carierei și-a petrecut-o la Ministerul Agriculturii, unde a lucrat timp de 13 ani, ajungând director general adjunct la APIA. Ea este fosta soție a lui Valeriu Steriu, cei doi divorțând în anul 2016, practic la câteva luni după plecarea acesteia la Los Angeles, acesta fiind și motivul divorțului. Anul trecut, Simona Steriu a încasat un salariu de 49.271 dolari și 12.000 lei.

ADVERTISEMENT

Valeriu Steriu, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii în Guvernul Năstase, a avut trei mandate de deputat și unul de senator din partea PSD, începând cu anul 2004 și până în anul 2020. Anterior, acesta a fost consilier al președintelui Traian Băsescu în perioada 2009-2011. În anul 2016 îl urmează pe Gabriel Oprea la UNPR, și devine chiar președintele formațiunii după retragerea lui Oprea. Este artizanul fuziunii cu PMP, cu care obține ultimul mandat de deputat, însă în anul 2018 trece din nou la PSD.

Doctor în agronomie, profesor la Universitatea Transilvania, absolvent al cursurilor post-universitare ale Colegiului Naționale de Apărare și locotenet-colonel în rezervă, PSD anunța în 2016 că președintele Klaus Iohannis l-ar dori la Valeriu Steriu în funcția de șef al SIE. Tatăl acestuia, Ioan Steriu, a fost director al companiei de comerț exterior AzoExport, firma care exporta îngrășăminte chimice în perioada comunistă, potrivit publicației . Fratele lui Valeriu Steriu, Ioan Alexandru Steriu și-a început și el cariera în MAE, pe postul de consilier economic la Zaragoza, astăzi fiind secretar general adjunct în MAE. În anul 2012, Valeriu Steriu primește Ordinul Sfântul Constantin Brâncoveanu, „Distincţia Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor pentru promovarea valorilor creştine”, după cum menționează în CV-ul său. În prezent Valeriu Steriu face parte din Comitetul de Reglementare al ANRE, de unde încasează un salariu anual de 593.000 lei.

ADVERTISEMENT

Simona Steriu este unul dintre cei cinci reprezentanți economici ai României din Statele Unite, alți trei fiind la ambasada din Washington și unul la New York. În aprilie 2022, secția economică a Ambasadei de la Washington a fost în centrul unui scandal după ce țara noastră a fost prezentă la un târg de turism de la New York cu niște poze printate pe coli A4 în condițiile în care . Imaginile publicate chiar de către Consulat pe Facebook, și șterse apoi, au provocat reacții dure în țară. „Cei din New York, care au organizat acest stand extraordinar cu foi A4 tipărite, sunt cea mai mare sinecură a ministerului. Se numește „rețeaua externă”. Oameni plătiți de câteva ori mai bine decât ministrul să nu facă mare lucru pe bani mulți. Cel mai mic salariu lunar era de 6.000 de euro pe lună, cel mai mare de 12.000 de euro pe lună”, avea să declare fostul ministru al economiei, Claudiu Năsui.

Simona Steriu, Matei Gheorghe Bălăiţă și Răzvan Dumitrescu, ultimii doi de la biroul economic din Washington, aveau să fie confirmați în actualele funcții în octombrie 2019, în urma unui interviu desfășurat la finalul lunii. Nu mai puțin de 16 mandate aveau să fie confirmate sau re-confirmate în urma unor interviuri desfășurate în grabă la Ministerul pentru Mediul de Afaceri și Comerț, ministerul condus de Radu Oprea, actualul ministru al economiei. Interviurile aveau să aibă loc cu cinci zile înainte de demisia Vioricăi Dăncilă, din 4 noiembrie, în urma moțiunii adoptate de Parlament în data de 10 octombrie.

Printre cei care au obținut atunci posturi de diplomați comerciali se numără, potrivit publicației , Gabriela Goran, astăzi consilier economic la ambasada din Paris. În anul 2019 acesta era consiliera ministrului Ștefan Radu Oprea, ajungând la Paris după ce petrecuse 6 luni la biroul economic de la Geneva, asta după ce, în 2018, a fost angajată direct consilier la cabinetul ministrului Oprea, fără a avea experiență în administrația centrală.

Printre cei care aveau să mai obțină posturi de diplomați comerciali în octombrie 2019, practic după ce Guvernul Dăncilă fusese demis, se mai numără Răzvan Pîrcălăbescu, director de cabinet al ministrului Oprea la acea dată, astăzi reprezentant economic al României în Mexic, dar și Bogdan Mihăilescu, atunci consilierul personal al ministrului Oprea și chiar nașul de cununie al acestuia. Astăzi, Bogdan Mihăilescu este reprezentantul economic al României la Londra. Tot al aceeași dată un alt consilier personal al ministrului Oprea, Horia Mintaș, avea să obțină postul de consilier economic la Budapesta. Acesta a fost jurnalist economic la N24 timp de cinci ani, iar în 2017 a fost angajat pe postul de consilier al ministrului economiei.

Legături cu industria de apărare și informații

Până în această vară, reprezentantul economic al României la Berlin a fost Emanuel Ioana, , mai exact director general al Romarm, în locul lui Gabriel Țuțu. Acesta a fost mai mulți ani consilier în Ministerul Economiei, iar zona sa de activitate a fost pe industria de apărare. Un alt exemplu în care e vorba de legături cu această parte a sistemului este cel al Mihaelei Savu, numită ministru consilier la biroul economic din Copenhaga în luna februarie a acestui an. Aceasta are un CV impresionant în administrația publică, începându-și cariera în anul 2001, ca expert în cadrul INS. Din 2004, timp de aproape trei ani, a fost apoi analist militar și politic în cadrul MApN, unde a contribuit la strategia națională de apărare a țării. A urmat apoi un post de consilier la Ministerul Economiei, apoi unul de director în cadrul Directoratului General pentru Afaceri Europene din MAI, apoi patru ani a fost reprezentantul României la UE pe politici comerciale, din 2016 este director în Ministerul Economiei până în 2019 și apoi, încă patru luni, director de cabinet al ministrului economiei. Din martie 2022, se întoarce la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, până în februarie 2023, când obține postul din Danemarca.

Soțul Mihaelei Savu este Gheorghe Savu, general în rezervă, care între 2009 și 2012 a condus Direcția Generală de Informații a Apărării. În anii ulteriori, până la trecerea în rezervă din 2017, a fost reprezentantul României la NATO și UE la Bruxelles. Doctor în științe militare, acesta a urmat mai multe cursuri în domeniul informațiilor în Statele Unite și este autorul mai multor cărți în domeniu. În prezent este profesor asociat la SNSPA, la Universitatea de Apărare dar și la cea de informații unde predă mai multe cursuri despre securitatea euro-atlantică. Cu o pensie de serviciu de 206.000 lei, în anul 2020, acesta a fost numit CEO în fruntea companiei olandeze Damen, cea care a preluat șantierele navale din Galați și Mangalia. La începutul acestui an, liderii sindicaliști, nemulțumiți de faptul că firma olandeză nu și-a onorat angajamentele, au criticat faptul că , specialist în contraspionaj miliar.

Un alt caz similar avem și la Londra, acolo unde din 2022 consilier economic este Laura Nasta, care anterior ocupase funcția de director general la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF. Laura Nasta este soția lui Nicolae Nasta, director general al Romtehnica din aprilie 2020, compania din industria de apărare prin care se realizează toate importurile și exporturile de armament ale țării. Nicolae Nasta a fost senator liberal de Ilfov, ales în 2012, părăsind partidul alături de Călin Popescu Tăriceanu pentru ALDE. Între 2017 și 2019 a fost secretar de stat în MApN, iar, potrivit CV-ului său, este licențiat în Drept, diplomă obținută la vârsta de 42 de ani. Soții Nasta dețin nenumărate terenuri în zona Ilfov, au trei case și un apartament, bijuterii în valoare de 145.000 euro, iar anul trecut au încasat dividende în valoare de 600.000 lei de la firma lor SC Neidco 84, firmă ce se ocupă cu comerțul articolelor sportive. Tot în ultima declarație de avere a acestuia apare menționat un împrumut de 225.000 euro către Valentin Vasilescu, om de afaceri care în anul 2015 era reținut de către DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de peste 19 milioane de lei. FANATIK a scris pe larg despre .

Neveste de VIP-uri

După ce a petrecut șapte ani și jumătate la Madrid în funcția de ministru consilier pe probleme economice, în mai 2022 Iulia Schnecker a obținut transferul la Roma. Ea este soția avocatului și consultantului politic, Niels Schnecker, cunoscut mai mult pentru aparițiile dese la posturile Antena 3 sau România TV. Niels Schnecker avea să se prezinte în primele interviuri acordate presei drept doctor în macroeconomie, „colonel” în retragere în armata SUA, chiar pilot pe avioanele F-16 și fost consultant politic pentru Ronald Reagan, , fiind apoi eliminate și din CV-ul său. Cert este că acesta s-a întors în România la începutul anilor 90, și și-a deschis propria firmă de avocatură cu activitate în domeniul comercial: Schnecker Van Dyk & Pearson România, intrată în în anul 2012. Anul următor, Crin Antonescu anunța că Niels Schnecker avea să conducă campania sa la prezidențiale. În 2012 lui Niels i s-a propus să preia conducerea companiei CFR SA, însă acesta avea să refuze această ofertă.

Schnecker Van Dyk & Pearson este firma la care a lucrat timp de zece ani, între 2002-2012, și Iulia Schnecker, cei doi căsătorindu-se în anul 2013. Iulia Schnecker menționează în CV-ul acesteia că are o diplomă în studii economice de la ASE, un master în drept comercial (2002) la Robert Kennedy College din Zurich, unde cursurile se țin online, un alt master la Institutul Diplomatic Român între 2013 și 2014 și încă unul la Universitatea Nebrija din Madrid, între 2015 și 2016, an în care deja era consul economic la Madrid. De altfel, cariera ei în administrația centrală începe în 2013, când se angajează la CFR SA ca director la departamentul de politici europene, iar după un an se mută la Madrid unde este consilier economic iar apoi ministru consilier pe probleme economice. Ultimele studii menționate sunt un masterclass (cursuri online de 2 săptămâni) la London School of Economics. Iulia Schnecker câștigă anual peste 50.000 de euro la ambasada din Roma. Soții Schnecker sunt însă extrem de înstăriți, având peste un milion de euro doar împrumuturi acordate unor persoane fizice.

În Austria, funcția de consilier economic este ocupată de către Adi-Cristina Mitea, soția fostului vice-primar al Sibiului în perioada 2004-2007 Eugen Mitea. Cristina Mitea a fost promovată în această funcție în anul 2020, anterior, între 2013 și 2017 ocupând funcția de secretar economic la aceeași ambasadă. În anul 2007, Eugen Mitea a fost numit director general adjunct al Romgaz, funcție din care avea să-și dea demisia în anul următor, când a ajuns consilier județean la Sibiu. A fost însă suficient ca numele său să apară în lunga listă a celor 40 de învinuiți de către DIICOT în 2012 în afacerea InterAgro, unde acuzațiile erau de complot și subminarea economiei naționale. În prezent, Eugen Mitea conduce propria firmă S.C Tehnolemn, specializată în producția de uși şi ferestre din lemn, înființată încă din 1994 și care anul trecut i-a adus dividende de aproape 300.000 lei. De asemenea, soții Mitea au înființat anul trecut o firmă de panouri solare, Tehno Proenergy SRL, în care au investit un milion de lei.

Copii de politicieni

Kazahstanul a devenit un important partener comercial pentru România, în special în ceea ce privește importurile de energie. Coordonatorul biroului economic al ambasadei din Astana este Sebastian Șalaru. Acesta este licențiat în relații economice internaționale la Moscow State Institute of International Relations (2011-2015), instituție aflată sub umbrela Ministerului de Afaceri Externe de la Moscova, are un master în administrarea afacerilor la Moscow State Institute of International Relations (2015-2017) iar în 2021 a început un doctoral la AI Cuza din Iași.

Începând cu 2017 este angajat consultant la Ministerul Afacerilor, din 2018 este detașat al Bruxelles pe politici comerciale iar în 2021 ajunge o perioadă inspector la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Din 2022 se mută la Ministerul Antreprenoriatului, iar din decembrie 2022 obține postul din Kazahstan. Tatăl lui Sebastian este Vasile Șalaru, cel care în 2009 era președintele Partidului Conservator, organizația din Iași, iar de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții chiar și administrația centrală, ajungând chiar secretar de stat în Ministerul Educației în anul 2015. Avea să-și dea demisia din această funcție după o declarație în care a spus că elevele de liceu ar trebui să învețe să stea cu „spatele drept și pieptul bombat”. În anul 2019, Vasile Șalaru avea să fie ales în funcția de președinte al organizației județene a UNPR, partidul lui Gabriel Oprea, asta după ce anterior condusese organizația județeană a ALDE.

Reprezentantul economic la Singapore, Radu Fodoreanu, este, potrivit presei locale din Suceava, fiul fostului senator PDL Sorin Fodoreanu. Fost consilier al premierului Radu Vasile și președinte al Agenției Române pentru Dezvoltare, până în anul 2000, acesta a fost numit în 2014 președintele CA-ului CET Govora. Și-a început cariera politică la PNȚCD, în 1994, iar în anul 2008 a trecut la PDL, unde a fost adus de către Gheorghe Flutur. La începutul anilor 2000 a fost directorul postului Tele7 ABC. Radu Fodoreanu a lucrat toată cariera la MAE, începând cu anul 2010, atunci când a coordonat pavilionul României de la Expo 2010, fiind apoi, timp de 9 ani, reprezentantul comercial al țării la Shanghai.

Un caz similar, mult mai recent însă, avem și în Atena, Grecia, unde în iunie 2023 a fost numit ministru consilier Andrei Stănișoara, fiul fostului baron de Mehedinți, , fost ministru al apărării și prim vice-președinte al PDL. În anul 2015, în timpul Guvernului Ponta, Andrei Stănișoara era numit subprefect al județului Mehedinți, însă trei ani mai târziu, sub Guvernul Dăncilă, Andrei Stănișoara schimbă sinecura internă pe cea internațională, ajungând consul la Salonic. Andrei Stănișoara s-a căsătorit anul trecut, menționând un cadou de nuntă de peste 60.000 euro, soția sa fiind directoare în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Cei doi dețin trei terenuri intravilane, dar și trei case și un apartament – toate obținute prin donație.

La Dubai, șeful Biroului de promovare economică și comercială este Titus Țintean, angajat în Ministerul Economiei încă din 2013. Acesta este fiul lui Ioan Țintean, fost deputat PNL și prefect al județului Bistrița-Năsăud. În anul 2016 acesta a candidat din partea ALDE pentru un nou mandat în Parlament. Fiul său, Titus Țintean, a fost consilierul liderului PNL, Horea Uioreanu, fost președinte al CJ Cluj. Uioreanu a fost condamnat în anul 2018 la șase ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită, după ce cu doi ani înainte avusese o altă condamnare, de această dată cu suspendare. În anul 2011, scria despre afacerile din energie ale lui Ioan Țintean și sublinia că firma controlată de acesta era condusă în acte de către fiul său, Titus.