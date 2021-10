Neymar, clipe de coşmar la naţionala Braziliei: “Nu-mi simţeam picioarele, am început să plâng”

Campionatul Mondial din 2014 rămâne o pată neagră în istoria naţionalei Braziliei, după , însă pentru Neymar are o dublă însemnătate. Pe lângă acel rezultat ruşinos, starul lui PSG a suferit o accidentare gravă, care îi putea pune în pericol cariera şi viaţa.

Neymar a povestit clipele de coşmar trăite la naţionala Braziliei

Recent, DAZN a difuzat un documentar despre Neymar, iar fotbalistul de 29 de ani a retrăit clipele de coşmar de la Campionatul Mondial din 2014. Atunci, în sfertul cu Columbia, a fost accidentat grav de Juan Camilo Zuniga, după ce adversarul a avut o intrare criminală.

“Când m-am accidentat la spate, Marcelo a sărit în ajutor şi a încercat să mă ridice, dar nu putea. Încercam să-mi mişc picioarele, dar nu aveam putere să mă ridic. Îi spuneam: ‘Nu pot, nu simt nimic, nu simt nimic’.

ADVERTISEMENT

M-au dus la infirmeria stadionului şi îmi aduc aminte că piciorul era îndoit, iar medicii l-au întins. Am simţit un şoc. Nu-mi simţeam picioarele. Am început să plâng.

“Dacă era cu doi centimetri mai lateral, nu puteai să mai mergi”

M-au dus la spital, am fost examinat şi medicul mi-a zis: ‘Am două veşti, una bună şi una rea. Pe care o vrei?’. Am zis: ‘Dă-mi vestea rea’. A spus: ‘Eşti out pentru Mondial’.

ADVERTISEMENT

Am început să plâng şi am întrebat: ‘Care este vestea bună atunci?’. Mi-a zis: ‘Dacă era cu doi centimetri mai lateral, nu puteai să mai mergi’.

Am început iar să plâng pentru că nu mai puteam continua Mondialul şi pentru că era accidentat. De la spital am fost dus direct la aeroport. M-au pus pe o platformă, eram încă pe targă.

ADVERTISEMENT

Toţi jucătorii erau acolo şi aveau ochii roşi, plânseseră. Acolo l-am văzut pe tatăl meu. Nu puteam să spun nimic, doar plângeam pentru că era un moment foarte trist pentru mine”, a povestit Neymar în documentarul de pe DAZN.

Neymar vrea să se retragă de la naţionala Braziliei. Mondialul din 2022 poate fi ultima competiţie

În documenatrul “Neymar and The Line of Kings”, fotbalistul de 29 de ani a dezvăluit că . Acesta a menţionat că turneul final al Campionatului Mondial din 2022 ar putea să fie ultima competiţie în care va îmbrăca tricoul “Selecao”.

ADVERTISEMENT

“Cred că va fi ultimul Campionat Mondial pentru mine (n.r. ediţia din 2022). Îl văd ca pe ultimul pentru că nu mai am puterea mentală să facă faţă fotbalului.

Aşa că o să dau tot ce îmi va sta în putinţă ca totul să se termine cu bine, să câştig pentru ţara mea şi să-mi realizez cel mai mare vis al meu, încă de când eram copil. Sper că voi reuşi”, a mai spus Neymar.

ADVERTISEMENT

După zece meciuri din preliminariile CM 2022, Brazilia este lider în grupa din America de Sud. “Selecao” are un avans de 6 puncte în faţa Argentinei, însă avansul putea să fie mai mare. Luni dimineaţă, brazilienii au remizat cu Columbia, scor 0-0.