Ngezana, interviu în Africa de Sud după transferul la FCSB: „A fost visul meu”

din Olanda, iar transferul său a făcut valuri în Africa de Sud, zeci de fani luând cu asalt pagina de Facebook a vicecampioanei României.

Siyabonga Ngezana, primul interviu în Africa de Sud după transferul la FCSB: „Am și echipa națională în gând”

și vrea să profite din plin de această șansă: „E o foarte mare oportunitate pentru mine ca să cresc. Acest transfer îmi va deschide, cu siguranță, multe uși. Mă voi asigura că stau cât mai mult în străinătate”.

Fundașul central sud-african vrea să joace pentru Africa de Sud: „Vreau să folosesc mutarea asta, să profit pentru a avea oportunități mai bune pe viitor. Am și echipa națională în gând, vreau să ajung în echipă”.

Stoperul e convins că poate prinde transferul vieții de la FCSB: „Când joci în Europa ești înconjurat de oportunități. Vreau să învăț și să mă dezvolt, pentru că nu știi niciodată cine te privește”.

Siyabonga Ngezana și-a dorit mereu să joace în Europa: „Știam că se va întâmpla într-o zi”

Ca majoritatea jucătorilor de pe continentul african, unul dintre obiectivele principale este să prindă un transfer: „N-am fost surprins când mi s-a spus că voi merge în Europa, a fost visul meu și știam că se va întâmpla într-o zi”, a mai dezvăluit ultimul transfer al FCSB, pentru publicația .

Jucătorul în vârstă de 25 de ani are un meci la naționala Africii de Sud U20, unde a debutat în 2017 într-un meci cu Guinea, și patru meciuri la naționala U23, cu care a jucat la Cupa Africii pe Națiuni.

Ce a mai spus despre transferul la FCSB: „Calitatea competiției m-a atras”

Siyabonga Ngezana a oferit într-o conferință de presă în cantonamentul din Olanda: „Sunt foarte fericit că am ajuns la FCSB, e o provocare imensă pentru mine. Abia aștept să încep antrenamentele și să joc. Am mai fost în Europa, la Fulham, două săptămâni, în 2016, deci nu sunt prima dată pe acest continent.

Sunt fericit că am ajuns în Europa. Am început să mă antrenez în Africa de Sud câtă vreme așteptam viza. Am ales FCSB, știu că în România e un fotbal bun și calitatea competiției m-a atras. Suporterii FCSB să știe că o să fiu implicat sută la sută pentru club!”.

Jucătorul a fost sincer și a spus că nu a discutat deloc cu Gigi Becali: „Nu-l cunosc și nu știu jucători români. Îi cunosc doar pe câțiva dintre colegi. Dar am timp sa învăț despre România și despre fotbalul românesc.

O să mă antrenez și suplimentar aici, în Olanda, cu antrenorul desemnat de club, astfel încât să ajung rapid într-o formă bună”.