Criza financiară nu i-a împiedicat pe argentinieni să fie alături de Messi. Unii și-au vândut casele pentru a ajunge la finala cu Franța

Argentina este într-o profundă criză economică de decenii. Iar statisticile spun că lucrurile s-au complicat și mai tare în ultimele luni din acest an. Cu toate acestea, peste 60.000 de argentinieni, unii dintre ei cu sacrificii imense, au ținut să fie alături de în drumul către visul suprem: titlul mondial.

Au sacrificat economiile, au împrumutat sume imense sau și-au vândut casele pentru a-l susține pe Messi

În Argentina, moneda națională a pierdut 30% din valoare. Apoi, lipsa rezervelor de numerar și a investițiilor străine a făcut ca inflația să atingă incrdibile (88%). Cu previziuni care vorbesc despre faptul că va depăși 100% până la finalul anului.

În plus, patru din zece oameni sunt sub pragul sărăciei. Iar două sau chiar trei locuri de muncă sunt o obișnuință pentru cetățenii acestei țări.

Fotbalul este însă o religie. Iar faptul că Messi & Co au câștigat i-a făcut pe argentinieni să viseze că echipa poate câștiga Cupa Mondială pentru prima dată din 1986 încoace.

Iar ocazia de a vedea pe viu echipa și de a o susține în acest demers a determinat, spun jurnaliștii britanici, peste 60.000 de argentinieni, să facă deplasarea în Qatar. Cu sacrificii imense.

”Politicienii ne-au lăsat baltă, echipa nu a făcut-o!”

Un exemplu oferit de colegii de la este avocatul Nicolas Orellano (30 de ani). Acesta are o mică afacere cu vinuri în Buenos Aires. A luat toți banii disponibili, a împrumutat alții de la iubita sa și a mers la Cupa Mondială.

A ales varianta cea mai ieftină de a ajunge în Qatar. Cu mai multe escale și zboruri care au însumat peste 13.000 de kilometri. Chiar și așa, acum nu mai are bani și nu știe cum va ajunge acasă. Dar nu la acest lucru se gândește. Ci la marea finală.

”Nu am bani și habar nu am cum o să ajung acasă, dar în niciun caz nu plec. Acum suntem atât de aproape de a-l vedea pe Messi ridicând trofeul Cupei Mondiale!

Politicienii noștri de acasă ne-au lăsat baltă, dar nu și echipa noastă. Ei sunt singura noastră speranță pe care o avem”, s-a confesat Nicolas Orellano presei britanice.

Locuiește într-un fan-zone plin cu argentinieni, în Barwa Barahat Al Janoub, la sud de Doha. Și spune că și alți compatrioți sunt în aceeași situație. Și că rămași și fără bani de mâncare au fost ajutați de ambasadorul Argentinei în Qatar. Care le-a oferit un miel pe care l-au gătit la proțap.

”Este o nebunie a noastră, care ne aduce aici, când avem atât de puțin. Prietena mea m-a susținut cu 500 de dolari când mi s-au terminat banii.

Dar știu unii oameni care și-au vândut casele pentru a ajunge în Qatar. Oamenii din Argentina suferă, dar iubesc cu pasiune fotbalul. Din acest motiv sunt suntem foarte mulți aici.

Chiar ni s-au donat bani pentru a putea să rămânem și să susținem echipa. Încă nu am bilet pentru finală, dar aș da orice să fiu acolo. Am fost la 5 meciuri până acum și sunt sigur că o să câștigăm”, a spus Nicolas.

”Leo Messi ne va răsplăti, câștigând”

Și, într-adevăr, povestea cu casele vândute sau cu economiile de o viață strânse pentru una și cheltuite pentru a ajunge în Qatar este adevărată.

Un exemplu este un contabil din Buenos Aires, Javier Mahmud, care are 36 de ani. Și care este în cazul din urmă, cu acceptul partenerei sale, Carla Barletta.

”Țara noastră se află într-o stare deplorabilă din punct de vedere economic, dar Leo Messi ne va răsplăti, câștigând.

Mai am foarte puțini bani și nu am bilet la finală, însă sper să găsesc o modalitate de a fi acolo, mai ales după ce am fost alături de echipă până aici, atât de departe.

O să fiu falit când ajung acasă, fără bani pentru cadouri de Crăciun, dar nu îmi pasă, iar familia mea va înțelege. Singurul cadou pe care îl dorim este Cupa Mondială”, a precizat Javier Mahmud.