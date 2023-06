Nick Kyrgios, schimb de replici fabulos cu Novak Djokovic. Ce i-a transmis liderului mondial după ce a câștigat Roland Garros

Novak Djokovic și a fost felicitat de Nick Kyrgios pe rețelele de socializare. Tenismenul din Australia a avut un mesaj în stilul caracteristic după ce legendarul sportiv sârb a cucerit al 23-lea trofeu de Grand Slam din carieră.

Nick Kyrgios, mesaj fabulos pentru Novak Djokovic după ce sârbul a câștigat Roland Garros

Novak Djokovic a scris istorie după ce a cucerit trofeul de la Roland Garros. Revenit începând de luni pe primul loc în clasamentul ATP, sârbul a devenit din istoria „sportului alb” (23). În acest sezon, Novak Djokovic a câștigat și trofeul de la Australian Open la începutul anului.

Printre cei care l-au felicitat pe Novak Djokovic pe rețelele de socializare s-a numărat și Nick Kyrgios. Sportivul de pe locul 25 ATP a avut un mesaj plin de umor pentru liderul mondial. „Felicitări, Novak Djokovic, pentru că mi-ai cerut sfatul despre cum să joci pe zgură și ai reușit să câștigi Roland Garros.

Sunt mândru de tine și sunt aici, oricând. Cu dragoste, antrenorul Kyrgios”, a scris australianul pe rețelele de socializare. Nick Kyrgios a atașat mesajului o fotografie alături de „Nole” pe zgură. Răspunsul lui Novak Djokovic a fost pe măsură.

Novak Djokovic, schimb de replici cu Nick Kyrgios pe rețelele de socializare

Novak Djokovic a acceptat jocul lansat de Nick Kyrgios. Replica legendarului tenismen s-a ridicat la înălțimea mesajului. „La fel, frate. Dacă ai nevoie de sfaturi pentru jocul pe iarbă, sunt aici”, a fost răspunsul lui Novak Djokovic.

hahahahahaha kyrgios on instagram for nole 💗 — 23 (@d1okovic)

Nick Kyrgios a pierdut finala de la Wimbledon 2022 împotriva lui Novak Djokovic. Campionul sârb s-a impus în patru seturi, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3). Totuși, australianul este cel care conduce la meciurile directe. Nick Kyrgios s-a impus în 2017 la Acapulco și Indian Wells.

Novak Djokovic țintește spre o altă bornă greu de atins după ce a triumfat la Roland Garros 2023. Dacă se va impune pe iarba de la Wimbledon și pe hard-ul de la US Open, „Nole” va deveni primul jucător de la Rod Laver în 1969 încoace care câștigă toate turneele de Grand Slam într-un singur an.

Liderul mondial a mai fost aproape de a realiza această performanță în 2021, când s-a impus la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. La US Open, ultimul Grand Slam al anului, Novak Djokovic a fost învins în urmă cu doi ani de către Daniil Medvedev.

„Am fost la un pas de istorie”

„Mi-ar plăcea să am o nouă ocazie în New York. Desigur, trebuie să câștig Wimbledon, care e total un alt munte de urcat. Faptul că am câștigat ultimele 4 titluri la Wimbledon îmi dă o grămadă de încredere și abia aștept să încerc iar.

Iubesc să joc acolo, e un turneu de vis, întotdeauna l-am simțit așa. Dacă voi câștiga aici, atunci voi avea ocazia să fac istorie în New York. Am fost la un pas de istorie, dar am ratat-o în acel meci cu Medvedev”, a declarat Novak Djokovic.