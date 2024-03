Nicolae Ciucă, dezvăluiri din bucătăria de acasă. Face bulion și cultivă legume: „Nu provin dintr-o familie de oameni supli”

Nicolae Ciucă a dezvăluit că este gurmand și că îi place să gătească. Liderul PNL a mai spus că nu este adeptul mîncărurilor cu carne și că gustă cu plăcere vinul.

Nicolae Ciucă: „Nu provin dintr-o familie de oameni supli”

Nicolae Ciucă a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa personală, la o emisiune tv. Liderul PNL a mărturisit de este gurmand, fiind și „o chestie genetică”, și că îi plac mult rețetele cu care a crescut.

„Îmi place să mănânc, e și o chestie genetică, nu provin dintr-o familie de oameni supli. Dar nu sunt carnvior, mănânc foarte rar carne. Îmi plac foarte mult mâncărurile cu care am crescut la bunica, la mama. Sarmalele de post și ciorba de fasole! Fără afumătură. Ciorba de roșii. Fac bulion și acasă. Am grădina mea unde îmi cultiv în fiecare an propriile legume”, a spus Nicolae Ciucă pentru .

Ciorba de raci din Oltenia

Ciucă a spus că gătitul este o pasiune pentru el, gătește rețele simple și a enumerat câteva. Liderul liberal a spus că acrește ciorbele cu zeamă de varză și gătește cu plăcere rețete din Oltenia, cum ar fi ciorba de raci, numai că aceștia nu sunt ce ar putea crede lumea ci niște de mici dimensiuni, care se consumă în perioadele de post.

„Îmi plac foarte mult mâncărurile simple și, dacă tot m-ați întrebat, îmi place mult saramura de pui, tipic oltenească. Îmi place să fac ciorbă de legume de toate felurile. Îmi place ciorba de praz acrită de zeamă de varză. Fac și ciorbă de raci. Am dus cuiva că nu înțelegea ce sunt ăia raci, mama când face sarmale face și raci. Racii sunt niște ardei, la jumătatea dimensiunii ardeiului gras roșu. Se folosesc în Oltenia pentru perioada de post, se umplu cu orez și cu făină și zeamă de varză și e o ciorbă foarte bună. Ciorba o acresc cu zeamă de varză. Și mai folosim ceva, corcodușe și aguridă”, a spus el.

Legume din grădină

Nicolae Ciucă a mai spus că nu este adeptul mâncărurilor cu carne în schimb îi place vinul „foarte mult”. Președintele Senatului are și o parcelă de teren, de aproximativ 80 de metri pătrați, pe care cultivă diverse legume.

Ciucă a recunoscut că are ajutorul soției sale, care se ocupă și ea de gătit, de pus răsadurile în grădină, de achitarea facturilor, dar că îi place să facă el piața.

Liderul liberal a vorbit și despre relația pe care o are cu fiul său, care lucrează în domeniul IT și pe care nu a încercat, după cum spune, să-l influențeze în alegerea unei cariere. Și de la care are un nepot, pentru că, spune Nicolae Ciucă, să fi bunic înseamnă „cea mai mare binecuvântare care i se poate întâmpla unui om în viaţă”.

Riscul din Afganistan: s-a gândit și la moarte

Nicolae Ciucă vorbit și despre viața de militar, despre restricțiile misiunilor din unde este importantă „legătura de suflet” cu camarazii din acele misiuni. Liderul PNL spune că s-a gândit invariabil și la riscul de moarte în teatrele de război, dar nu a vorbit niciodată despre asta.

„O să vă spun o chestiune care este absolut personală: am gândit de fiecare dată chestiunea asta, pentru că orice om trebuie să-şi facă un management al riscurilor, nu am spus-o absolut niciodată, deşi sunt convins că şi soţia s-a gândit, şi familia, dar nu am spus-o niciodată, pentru că am fost încrezător că nu ne ducem undeva unde să facem rău. Noi, românii, tot timpul ne-am dus la misiuni de stabilitate şi sprijin”, a spus Nicolae Ciucă.