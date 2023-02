Nicolae Dică a dezvăluit ce își dorește Adrian Mititelu după discuția purtată înainte de FC U Craiova 1948 – CS Mioveni

Nicolae Dică a vorbit înaintea meciului FC U Craiova 1948 – CS Mioveni, partidă programată vineri, 24 februarie, ora 18:00, în etapa 27 din SuperLiga. Adrian Mititelu a declarat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că la ultimul meci cu Voluntari, scor 2-1 pe stadionul „Ion Oblemenco”. Fostul antrenor al FCSB a dezvăluit ce a discutat cu finanțatorul oltenilor.

Nicolae Dică a dezvăluit discuția cu Adrian Mititelu înainte de FC U Craiova 1948 – CS Mioveni: „Își dorește foarte mult să prindă play-off-ul”

FC U Craiova are trei victorii consecutive în SuperLiga și s-a apropiat la cinci puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Sepsi Sf. Gheorghe. În următoarea partidă, echipa pregătită de Nicolo Napoli primește vizita celor de la CS Mioveni.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică a precizat că Adrian Mititelu își dorește foarte mult să prindă play-off-ul, însă nu exclude faptul că finanțatorul oltenilor se gândește deja la sezonul următor. „Am fost la Craiova la meci. Jucăm cu ei acum, apoi cu Voluntari, acasă. Am vorbit puțin cu domnul Mititelu.

Am vorbit despre echipă. Își dorește foarte mult să prindă play-off-ul, dar cred că își dorește mai mult pentru anul viitor. Din punctul meu de vedere, echipa va arăta mult mai bine.

ADVERTISEMENT

Cam atât, doar câteva lucruri am vorbit, nu am stat prea mult la discuții. M-am uitat la joc”, a declarat Nicolae Dică, la conferința de presă premergătoare meciului FC U Craiova 1948 – CS Mioveni. De asemenea, echipa din Argeș traversează o perioadă bună, neînvinsă în acest an.

Nicolae Dică este de părere că FC U Craiova se poate califica în play-off: „Nu e o diferență foarte mare între ei și Sepsi”

partida directă cu Sepsi, din cauza incidentelor de rasism și xenofobie de la Sf. Gheorghe, FC U Craiova păstrează șanse la play-off din ultimele etape în comparație cu echipa lui Bergodi care le înfruntă pe Hermannstadt, Farul, CFR Cluj și FCSB.

ADVERTISEMENT

Tot despre programul lejer al oltenilor vorbește și Nicolae Dică, fiind convins de șansele echipei lui patronate de Mititelu la play-off. „Au șanse la play-off. Nu e o diferență foarte mare între ei și Sepsi. Sepsi are și un program mai dificil. Să vedem mâine seară ce fac.

Chiar dacă nimeni nu ne dă șanse, vom încerca să facem un joc bun și să scoatem un rezultat pozitiv”, a mai spus Nicolae Dică, la conferința de presă. CS Mioveni ocupă ultimul loc în campionat, cu 18 puncte în 26 de partide.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu a dezvăluit la Fanatik SuperLiga că Nicolae Dică a spionat-o pe FC U Craiova 1948: „I-am zis că nu are nicio șansă”

În cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Adrian Mititelu a declarat, printre altele, că Nicolae Dică a asistat la victoria lui FC U Craiova 1948 în fața celor de la Voluntari. Patronul din Bănie este convins că meciul cu CS Mioveni va fi la fel de greu ca cel cu formația ilfoveană.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus clar că dacă batem pe Voluntari și Mioveni intrăm în play-off. Mai avem un meci la fel de greu cu Mioveni. Sunt la fel de bine organizați. Nicolae Dică a venit să ne spioneze, am vorbit cu el și i-am zis că nu are nicio șansă. El a zis că nu, că e chitit pe noi. Bine, vorbim după meci.

E și păcat la 100 de km de Craiova să nu vină. E păcat să nu vii să vezi o echipă care joacă fotbal”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. În meciul tur, CS Mioveni și FC U Craiova 1948 au remizat spectaculos, scor 2-2 pe terenul echipei din Argeș.