Nicolae Dică a explicat forma lui Tavi Popescu: „Saltul a fost prea mare, era normal să cadă!”

Totuși, fostul antrenor al vicecampioanei României, este de părere că traseul lui Octavian Popescu poate continua normal, vorbind despre ascensiunea fulminantă a acestuia.

Nicolae Dică a explicat forma lui Tavi Popescu

Nicolae Dică a explicat , despre care a spus că a făcut saltul prea mare în carieră: „Eu l-am pus decar, după l-am trecut în partea stângă.

Am văzut că nici acolo nu merge, l-am trecut după mijlocaș stânga, unde a dat cel mai bun randament. Eu nu pot să îl fac să nu mai dribleze, să uite fotbalul, să nu mai dea goluri extraordinare”.

„Sunt momente și momente, nu trece printr-o perioadă bună, dar sunt sigur că va reveni și cred că în doi ani va fi de zonă centrală, asta e părerea mea.

Și eu am fost la fel, așa îl simt. A fost o discuție să i se prelungească contractul, dar nu știu din ce motiv nu i s-a mai prelungit.

El a făcut saltul prea rapid, era normal să vină un moment în care să cadă”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Miculescu e un copil cuminte!”

și a vorbit și despre David Miculescu, spunând că acesta poate ajunge să se impună în echipă la un moment dat: „E un copil cuminte, un copil ok. Va crește mult, cred că se va impune la un moment dat, se antrenează și își vede de treabă.

Vorbesc în general. Dacă am un sacou pe care am dat 100 de lei și l-am purtat un an el valorează 50 de lei, dar cer 300 de lei pe el.

Nu zic de jucătorii noștri, spun și de Grealish, uite ca să dau un exemplu. Merita Grealish 100 de milioane de euro, când Haaland a fost mult mai ieftin și dă gol după gol”.

„Eu cât am fost la echipă, n-am vorbit niciodată cu patronul la telefon. Nu știu cât vorbea cu Tănase, nu știți și voi? Era un caz special.

Eu dacă aș avea 20 de ani, aș sta numai lângă Andrea Compagno și 100% aș ajunge fotbalist. La fel a fost și cu Teixeira. Senzaționali, profesioniști 100%.

Tinerii ar trebui să învețe mult mai mult de la ei. Din păcate, la noi, tinerii învață ce e mai rău de la alții. Nu mă refer la jucătorii noștri”, a mai spus Nicolae Dică.