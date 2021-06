Nicolae Dică, concluzii după România – Mexic 0-1: ”Nu știu câți titulari avem acum pentru Jocurile Olimpice”

Lotul lărgit al României, convocat pentru stagiul de pregătire în vederea participării la Jocurile Olimpice, a fost împărțit în două.

ADVERTISEMENT

Echipa olimpică (U23) efectuează un cantonament în Spania, sub coordonarea lui Nicolae Dică, în vreme ce prima reprezentativă, condusă de Mirel Rădoi, va disputa, duminică, un amical cu Anglia, la Middelsborough.

Nicolae Dică vede partea plină a paharului după eșecul cu Mexic

Amicalul s-a jucat, sâmbătă, la Marbella, în stagiul de pregătire al tricolorilor pentru JO de la Tokyo.

Angulo a înscris singurul gol al meciului, în minutul 75. Jucătorii lui Nicolae Dică au avut o prestație modestă, fără a pune prea mari probleme mexicanilor. Tehnicianul vede, însă, partea plină a paharului.

ADVERTISEMENT

”Au fost multe lucruri pozitive, am făcut presing sus și am recuperat multe mingi. Am avut reacție după pierderea mingilor. Am avut o posesie bună în prima repriză, dar nu ne am creat ocazii.

Am făcut o greșeala la golul lor și ne-a costat. Trebuie să fim concentrați când ajungem în ultimii 30 de metri ca să reușim să marcăm din două ocazii, ca mexicanii”, a spus Dică pentru site-ul oficial al .

Dică nu știe câți dintre fotbaliști vor participa la JO

Secundul lui Mirel Rădoi recunoaște că în acest moment e greu să nominalizeze unul sau mai mulți jucători care ar putea fi titulari în meciurile României din cadrul turneului olimpic.

ADVERTISEMENT

”Nu știu câți titulari avem acum pentru Jocurile Olimpice, depinde de ce jucători vom avea atunci. Fără să mă gândesc, spun că nu sunt aici: Coman, Hagi, Man sau Mihăilă.

Eu vreau mai mult de la această echipă, sper să câștigăm cu Australia. Indiferent cine va merge la Jocurile Olimpice, mă refer la jucători, trebuie să mergem cu obiectivul de a câștiga o medalie”, a adăugat Nicolae Dică pentru sursa citată.

, în cadrul stagiului de pregătire din Spania va avea loc marți, 8 iunie, cu Australia, la Marbella, acolo unde s-a jucat și meciul cu Mexic.

Programul României la JO de la Tokyo

România va debuta la turneul olimpic de fotbal în data de 22 iulie când va înfrunta reprezentativa statului Honduras. Al doilea meci al tricolorilor se va juca pe 25 iulie, cu selecţionata din Coreea de Sud, iar pe 28 iulie ”tricolorii” vor înfrunta selecționata olimpică a Noii Zeelande.

ADVERTISEMENT

România a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo grație accederii în semifinalele Campionatului European U21 din 2019. ”Tricolorii” au participat ultima oară la turneul olimpic de fotbal tocmai în 1964, tot în Japonia.

Ediția din acest an a JO va fi doar a patra la care România va participa cu echipa de fotbal, după cele din 1924 (Paris), 1952 (Helsinki) şi 1964 (Tokyo).

Primele două clasate se califică în sferturile de finală (31 iulie), semifinalele vor avea loc pe 3 august, iar finala pe 7 august. Dacă va trece de grupe, România va înfrunta în sferturi locul 1 sau 2 din Grupa A, din care fac parte Japonia, Africa de Sud, Mexic și Franța.