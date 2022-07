Nicolae Dică, imagini de la primul antrenament cu FCSB la baza din Berceni: „Bine ai venit!”. Video

Nicolae Dică se află la al doilea mandat la FCSB, după ce în primul a fost la un pas să câștige campionatul, a trecut de grupele Europa League și rămâne în amintirile suporterilor echipei cu victoria împotriva lui Lazio, scor 1-0, în manșa tur a „16-imilor” competiției.

Nicolae Dică, imagini de la primul antrenament cu FCSB la baza din Berceni

Nicolae Dică este înlocuitorul lui Toni Petrea la FCSB, așa cum FANATIK , după eșecul „roș-albaștrilor” cu Saburtalo, scor 0-1.

Mai mult decât atât, Dică va avea primul meci oficial pe banca tehnică a vicecampioanei României chiar împotriva georgienilor de la Saburtalo, iar fanii așteaptă o calificare.

Referitor la meciul cu Saburtalo, Nicolae Dică a vorbit despre ce poate aduce în plus, deși nu va avea la dispoziție mult timp pentru a pregăti partida.

„Știu că sunt două zile la dispoziție să pregătesc meciul de joi, dar trebuie să risc. În viață trebuie să riști, dacă stai doar în banca ta, nu e bine, nu ai cum să schimbi ceva.

Dacă e să vin, vin eu cu staff-ul meu. Nu sunt schimbări mari, pleacă 1-2 oameni. Thomas Neubert va rămâne”, a spus Nicolae Dică, la TV .

„Nu vin la FCSB că sunt băiat cuminte!”

Nicolae Dică a comentat și , în care acesta spunea că îl aduce la echipă datorită „cumințeniei” lui:

„În primul mandat, a văzut că am făcut lucruri bune și îi dă încredere. Nu pentru că sunt eu băiat cuminte, nu că nu deranjez, ci că eu sunt în general un om care respectă oamenii.

Dacă e să merg și sunt prima opțiune, voi merge pentru că am făcut ceva în acel an și jumătate, nu pentru că eu sunt Dică și am jucat la Steaua sau că sunt eu băiat cuminte.

