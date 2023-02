Nicolae Dică își păstrează invincibilitatea în 2023 și după CS Mioveni – Rapid 0-0: „Este un rezultat mare”

CS Mioveni a smuls un punct pe teren propriu cu Rapid, . Oaspeții au avut șansa să înscrie din penalty, însă . Nicolae Dică a recunoscut la finalul partidei că echipa sa a avut noroc, însă este mulțumit de prestația elevilor săi.

Nicolae Dică rămâne neînvins pe banca lui CS Mioveni și după meciul cu Rapid: „Am fost norocoși”

CS Mioveni rămâne „lanterna roșie” din SuperLiga, însă odată cu venirea lui Nicolae Dică, argeșenii au redus din diferența față de locul 15, iar jocul arată din ce în ce mai bine. La finalul partidei cu Rapid, Nicolae Dică a precizat că prima repriză a mers în dreptul echipei sale, în timp ce în a doua repriză giuleștenii au fost cei care au dominat.

„Am făcut o primă repriză bună. Am reușit să ne creăm două-trei ocazii de a marca. Nu le-am dat celor de la Rapid multe oportunități în prima repriză în afară de acea lovitură liberă. Nu și-au creat ocazii în prima repriză.

Am reușit să punem presiune, să fim agresivi pe faza defensivă, să facem pressing sus. Am încercat să avem o posesie bună. În unele momente de joc, în prima repriză, ne-am ridicat la nivelul lor, în unele momente peste ei. În a doua repriză, ne-am retras puțin, iar cei de la Rapid au pus presiune pe noi. A doua repriză a fost o repriză mai bună a celor de la Rapid.

Au avut acel 11 metri. Am fost norocoși în această seară, dar dacă marcam în prima repriză astfel discutam. Este un rezultat mare, am întâlnit o echipă Rapid care trage la câștigarea campionatului. Ați văzut ce suporteri au, câți au venit la un joc în deplasare.

Mă bucur pentru suporterii noștri, oameni care au venit la stadion și ne-au încurajat și i-am văzut bucuroși la finalul jocului. Este un lucru important un oraș mic ca Mioveni reușește să țină pasul cu echipele din SuperLiga”, a declarat Nicolae Dică la finalul partidei.

Nicolae Dică a dezvăluit ce a schimbat la Mioveni: „Vreau ca echipa să joace un fotbal ofensiv”

Nicolae Dică este mulțumit după primele cinci etape petrecute pe banca celor de la Mioveni. Fostul antrenor al celor de la FCSB a dezvăluit ce a schimbat la echipa din subsolul clasamentului și a explicat cum a reușit Greab să îl „sperie” pe Dugandzic.

„Suntem mândri de-asta pot să spun, dar trebuie să fim modești, să reușim să facem jocuri bine pentru că avem obiectivul de a ne salva de la retrogradare. Știți foarte bine de unde am plecat în acest an. Important este că am acumulat puncte.

Trebuie să reușim în continuare să facem meciuri bune. Cu orice echipă vom juca, vom arăta determinare și atitudine. (n.r. ce a schimbat la Mioveni) Le-am spus de la început băieților că vreau ca echipa mea să încerce, să joace un fotbal ofensiv și să aibă încredere în ei pentru că doar așa putem să avem rezultate. Asta se vede pe teren.

(n.r. penalty) A fost un duel. Nu pot să-i reproșez lui Carnat pentru că nu a fost cu ceva cu intenție. La acel penalty l-a repetat pentru că au intrat foarte mulți jucători în careu. Știa Greab, pentru că antrenorul cu portarii a făcut analiză în ziua meciului și i-a explicat că e bine să stea mai mult pe picioare pentru că Dugandzic, în momentul când prinde un portar care nu pleacă înainte, este greu să execute mai liniștit. El așa a făcut și mă bucur că a reușit să-l blocheze”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică.

Nicolae Dică, despre lupta în campionat: „La play-out sunt meciuri mai interesante”. Ce a spus despre Tavi Popescu în zona centrală la FCSB

Nicolae Dică este de părere că lupta la titlu se va da între cinci echipe, iar Sepsi va fi ultima formație calificată în play-off. La polul opus, fostul fotbalistul consideră că lupta va fi foarte echilibrată.

„Chiar vorbeam cu cineva din staff și spuneam că la play-out sunt meciuri mai interesante și se marchează mai multe goluri, chiar dacă la noi astăzi nu s-au marcat. Este un campionat interesant și pentru câștigare, cred că se bat cinci echipe.

Sepsi, care cred că va intra în play-off, îi va fi foarte greu să se lupte cu celelalte pentru că e diferență de puncte. La play-out va fi lupta mai strânsă pentru că am venit și noi din spate ușor. La înjumătățirea punctelor toate vor avea emoții”, a spus Nicolae Dică. Fostul tehnician al FCSB a vorbit despre înclinațiile lui Octavian Popescu în zona centrală.

„Eu atunci când am ajuns la FCSB, am spus că îmi doresc să joace Tavi în zona centrală. L-am și folosit în zona centrală, apoi după discuțiile pe care le-am avut cu el am înțeles că s-ar simți foarte bine în partea stângă.

Eu am spus că este un jucător care în timp va deveni de zona centrală pentru că este un număr 10 care în ultimii 30 de metri poate să facă diferența. Am spus-o atunci și o spun și acum”, a încheiat Nicolae Dică.