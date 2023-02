Jucătorii Rapidului contestă decizia repetării penalty-ului din remiza cu Mioveni: „Trebuia să fie golul nostru”

Rapid pe terenul celor de la Mioveni. Marko Dugandzic a marcat din penalty, însă Horațiu Feșnic a dictat repetarea execuției, deoarece jucătorii au intrat devreme în careu, iar croatul a ratat. Elevii lui Adrian Mutu nu sunt de acord cu decizia „centralului”, fiind convinși că golul a fost valabil.

Răzvan Onea nu înțelege decizia repetării penalty-ului în CS Mioveni – Rapid 0-0: „Trebuie să fie golul nostru”

în clasament. Echipa antrenată de Adrian Mutu s-a încurcat la Mioveni, scor 0-0, și a înregistrat al doilea meci consecutiv fără victorie. În finalul partidei, giuleștenii au beneficiat de un penalty, iar a fost desemnat să execute.

Golgheterul SuperLigii a marcat în primă fază, însă lovitura s-a repetat, deoarece jucătorii celor două echipe au intrat prea devreme în careu. La a doua încercare, atacantul croat a trimis peste poartă. Răzvan Onea, care a primit cartonașul galben și va fi suspendat în partida cu Chindia, nu înțelege decizia lu Horațiu Feșnic.

„E un egal trist. Meritam victoria, o mulțime de ocazii, am avut și un penalty în care am marcat. Nu înțeleg de ce s-a repetat. Din ce am văzut eu au intrat jucători de la ei. Așa că nu trebuia să se repete, dacă intra de la noi sau dacă apăra portarul și dădeam gol, atunci da trebuia să se repete.

Nu înțeleg decizia arbitrului, cred că meritam victoria pentru că am avut mai multe ocazii. Suporterii ne încurajează tot timpul.

Își doresc foarte mult ca noi să câștigăm fiecare meci și să avem o dorință mare de victorie. Cred că am avut această dorință dar ne-a lipsit inspirația în fața porții. Azi ne-a lipsit șansa, cred că am marcat, trebuia să fie golul nostru, asta e”, a declarat Răzvan Onea la finalul partidei.

Alexandru Ioniță, dezamăgit după remiza albă cu CS Mioveni: „Trebuie să ne revenim”

Alexandru Ioniță, integralist în remiza cu Mioveni, nu a înțeles faza la care Horațiu Feșnic a dictat repetarea și consideră că jocul a arătat bine, însă a lipsit șansa. „Ne pare rău că nu am reușit să luăm mai multe puncte în ultimele două meciuri. Cu Craiova clar nu am practicat un joc bun, dar în acest meci am simțit că am jucat foarte bine doar că…

Am avut ocazii de a marca, nu știu cum a reușit Scarlatache să scoată prin alunecare și arbitrul a dat aut de poartă. Nu știu la faza penalty-ului ce s-a întâmplat. Prima dată nu știu cine a intrat. A doua oară nu știu dacă au mai intrat jucători.

Trebuie să analizăm. Ne pare rău, trebuie să ne revenim și să adunăm cât mai multe puncte la finalul sezonului regulat. Am fost neinspirat la acea fază, după care am creat câteva ocazii foarte bune, am dat pase, dar din păcate nu vrea să-mi intre mingea în poartă. Îmi doresc să marchez, dar nu reușesc”, a spus Alexandru Ioniță.

Alexandru Ioniță crede în revenirea lui Marko Dugandzic: „Avem încredere în el”

Marko Dugandzic a avut un start lansat de an, după ce a marcat de trei ori în meciurile cu Sepsi și Voluntari. Ajuns în fruntea clasamentului marcatorilor din SuperLiga, cu 15 reușite, atacantul croat nu a mai reușit să marcheze.

„(n.r. serie slabă) Eu zic că doar aceste două meciuri. Revenim pe Giulești avem o revanșă de luat cu Chindia. Trebuie să vedem ce facem greșit acum, iar în play-off ar fi minunat dacă am avea un parcurs de vis.

Cred că este doar un moment. Avem încredere în Marko. Ești bun cât ești bun în fotbal, dar Marko, nemarcând în ultimele două meciuri eu cred că o să ne ajute foarte mult până la finalul sezonului și am încredere că va marca mai multe goluri”, au fost cuvintele lui Alexandru Ioniță.