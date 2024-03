, iar viitorul său e incert în condițiile în care Voluntariul se afundă din ce în ce mai mult în clasament și a ajuns pe locul 14 în SuperLiga.

Nicolae Dică, nervos după Voluntari – FCSB 1-2: „În 70% din meciuri am fost mai buni. Acum ne-a bătut Coman”

Nicolae Dică a răbufnit după înfrângerea împotriva FCSB-ului: „E păcat. Am făcut un joc bun, 70% din meci am fost mai buni. Apoi, în a doua repriză, ne-au bătut în 5 minute prin Coman. Pe Coman nu am reuşit să îl oprim, chiar dacă am vorbit la pauză. Facem greşeli copilăreşti. Mă aştept la mai mult de la ei”.

Antrenorul Voluntariului a remarcat un lucru: „Avem ocazie mare, să facem 2-2. Din nefericire nu putem să o băgăm în poartă. Cei de la FCSB doar asta au făcut, jucau la Coman, pe partea stângă”.

Dică rămâne însă încrezător că poate salva echipa de la retrogradare: „Este strânsă lupta, dar în momentul în care vom intra în play-out, toate echipele de acolo vor avea emoţii.

Jocul ne dă încrederea pentru că echipa joacă, ne creăm ocazii, dar nu reuşim să marcăm. Trebuie defensiv să fim mai atenţi. La Craiova am pierdut din două faze fixe”.

Nicolae Dică, laude pentru Florinel Coman: „Ne-a bătut în 5 minute”

Voluntari a condus cu 1-0 la pauză, însă nu a reușit să țină de rezultat și a încasat golurile unul după altul: „De când am venit aici am tot încercat să lucrez la asta, am avut încredere.

Să avem curaj, să jucăm, pentru că am dovedit că putem să ne luptăm cu orice echipă. Astăzi, FCSB ne-a bătut în 5 minute”, a mai spus tehnicianul.

FC Voluntari poate cădea pe loc direct retrogradabil. Nicio victorie cu Dică pe bancă

Voluntariul e pe locul 14 în SuperLiga. cu 27 de puncte după 28 meciuri. , ilfovenii vor pica pe poziția a 15-a, cu 7 puncte peste Botoșani.

Nicolae Dică are un parcurs dezastruos de când a preluat pe FC Voluntari. Antrenorul a pierdut ultimele trei meciuri cu FCSB, Universitatea Craiova și UTA. În primele două meciuri pe banca ilfovenilor a reușit două rezultate de egalitate cu Poli Iași și Hermannstadt.