De ce nu a salutat Zeljko Kopic galeria după victoria lui Dinamo cu Hermannstadt? „Vă spun că am vorbit cu el”

„Câinii roșii” au învins FC Hermannstadt cu 1-0 pe „Arcul de Triumf”, iar Dinamo are speranțe din ce în ce mai mari în ceea ce privește salvarea de la retrogradare. Zeljiko Kopic nu a salutat galeria la sfârșitul confruntării, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit de ce nu a făcut-o până acum.

și speră cu șanse reale la salvarea de la retrogradare. Zeljko Kopic a adus întâriri serioase în iarnă, iar suporterii „câinilor roșii” au încredere că poate să își îndeplinească obiectivul.

Tehnicianul croat nu a mers împreună cu jucătorii la galeria lui Dinamo pe „Arcul de Triumf”, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit de ce Kopic nu sărbătorit până acum cu suporterii. Administratorul special spune că va face acest lucru după ce va obține mai mult pe banca tehnică a trupei din Ștefan cel Mare.

„Este o victorie foarte mare, obținută cu multă trudă. Hermannstadt este o echipă foarte bună, omogenă. S-a văzut asta în ritmul lor de joc și în calitatea lor de a se exprima în teren, dar am suferit. Este o victoria a jucătorilor și al 12-lea jucător al nostru, suporterii au fost extraordinari.

O victorie cu suferință, dar cele trei puncte sunt foarte, foarte bune. Ne duc într-o zonă în care să credem din ce în ce mai mult în drumul nostru și să avem speranțe la mai mult. Cred că este o presiune a lui pe rezultate, de obicei nu cred că merge acolo. Aici vorbim și de simțul personal, în sensul în care cred că se gândește că trebuie să facă ceva măreț pentru clubul ăsta ca ulterior să se ducă în fața fanilor și să sărbătorească cu ei.

Cred că este o chestie de respect pe care puțini antrenori din România o arată și este o nouă formă în care ne dă exemplu că este un lider. Cu siguranță că în momentul în care o să simtă că a realizat ceva o să se bucure alături de galerie și abia așteaptă acest moment, credeți-mă”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe FANATIK.RO, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Am deschis Cutia Pandorei. E o presiune asupra noastră”

iar oficialii au ajuns la o concluzie clară. Sibienilor le-a fost anulat un gol pe motiv de ofsaid, deși mingea care a ajuns la Balaure a venit de la Gabriel Moura.

„Am deschis Cutia Pandorei. Am văzut că și conducători de la Hermannstadt și jucători au comentat. Dacă mi-am permis doar să spun că e o presiune asupra noastră și asupra centralului de aseară din cauza istoricului său cu Dinamo, ulterior toți și-au dat seama că pot spune ceva despre arbitraj.

Evident că părerea mea despre arbitrajul de aseară e relativă. Eu sunt așa și așa. Atâta timp cât eu mi-am permis să pun o întrebare asupra delegării pentru că acest arbitru a avut ceva tensiuni cu Dinamo, era posibil să fie o presiune suplimentară pe acest meci.

Am văzut că e o polemică de un eventual ofsaid semnalizat care de fapt n-ar fi fost ofsaid. Și putem să discutăm. Ăla nu e gol, despre ce vorbim? Eu am spus doar că am deschis Cutia Pandorei pentru că eu mi-am permis să atrag atenția că e o presiune asupra noastră și a arbitrului și apoi toată lumea de la Hermannstadt și-a dat cu părerea despre arbitraj”, a spus Nicolescu.

