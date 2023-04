Nicolae Dică, resemnat după U Cluj – CS Mioveni 1-0: „Nu mă văd antrenând la Liga 2!”

Antrenorul lui CS Mioveni a spus că din următorul sezon și-ar dori să continue tot în prima ligă, însă nu a vrut să facă mai multe declarații, recunoscând că este prea devreme să ia decizii imediat după un meci.

Nicolae Dică, resemnat după U Cluj – CS Mioveni

Nicolae Dică a fost resemnat după înfrângerea suferită de : „ „Am pierdut și acest joc, pe o greșeală mare, asta este. E păcat că nu am avut mai mult curaj. Asta este, am încercat, am fost aproape când am început play-out-ul. Se pare că atât am putut în acest moment.

Unde era riscul? În iarnă, când am venit, aveam nouă puncte, nimeni nu ne dădea șanse să ne salvăm. Am reușit niște rezultate la început, apoi, în play-out, totul s-a schimbat”.

„Chiar nu am o explicație, încerc să-mi dau seama despre ce e vorba. Nu regret, îmi place să muncesc, o fac cu pasiune, știam când am venit că e foarte greu.

Nu vreau să vorbesc acum despre ce se va întâmpla în viitor, e la cald. Nu știu ce voi face. Îmi doresc să rămân în prima ligă, voi vedea dacă voi avea oferte”, a mai spus Nicolae Dică la finalul meciului.

Ioan Ovidiu Sabău, bucuros după victoria obținută

De cealaltă parte, după victoria obținută și și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat: „Mă așteptam să fie foarte greu, pentru că este greu să joci cu o echipă care e deja retrogradată. Am fost destul de crispați, am fost destul de lenți, nu am pregătit acțiunile, dar am spus că ăsta va fi cel mai greu și cel mai urât meci.

Am început timizi, crispați, foarte, foarte tensionați. Astăzi nu aveam voie să pierdem, le-am și spus că nu avem voie să pierdem acest meci, o victorie meritată”.

„Important să ai astfel de jucători (n.r. ca Alex Chipciu), pentru că el este un exemplu pentru tineri, au de învățat de la el. Echipa s-a străduit mai mult în a doua repriză, am avut și acel 11 metri la Remacle, nu știu de ce nu s-a dat. Până la urmă e bine că am câștigat.

Sunt foarte mulțumit că am reușit să câștigăm, așteptăm meciul de joi și sper să ne putem califica. Pe mină mă interesează să salvez echipa de la retrogradare, am o presiune pe umeri.

Încă suntem la 80-85%. Nu mă gândesc ce se întâmplă din vară, eu am doar responsabilitatea să salvez echipa de la retrogradare”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.