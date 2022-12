Nicolae Dică trage linie după două mandate la FCSB. ”A contat foarte mult pentru mine”

Nicolae Dică o antrenase pe FCSB în 2018, din iunie și până-n decembrie. A revenit la cârma echipei în acestă vară. De data aceasta pentru numai trei luni. Tehnicianul spune însă că are o mulțumire.

Performanța cu care se mândrește Nicolae Dică

Nicolae Dică a venit la FCSB în locul lui Anton Petrea, care lăsase echipa după înfrângerea, . Și a dus echipa în grupele Conference League.

ADVERTISEMENT

Ulterior, angrenată pe trei fronturi, care a presupus un ritm infernal de jocuri, obiectivele s-au tot schimbat. Până la momentul în care a fost ales campionatul drept competiție prioritară.

Și echipa a început să urce în clasament, revenind în cursa pentru play-off. Numai că, a venit eșecul de la Cluj, cu ”șepcile roșii”, pierdut cu scorul de 1-2.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a reacționat imediat, sugerând că este cazul ca . Iar acest lucru avea să se întâmple chiar a doua zi. Formația fiind preluată ulterior de Mihai Pintilii.

Analizând acest al doilea mandat, Nicolae Dică spune că rămâne cu faptul că echipa a mers în grupele unei competiții europene. Mai cu seamă că nu mai reușise acest lucru de 5 ani. Și tot el fusese cel care izbutise performanța.

ADVERTISEMENT

”Păi, am fost mai mult liber, să spun așa (zâmbește), am avut trei luni contract cu FCSB în care am reușit o performanță, aceea de a merge în grupele Conference League și pentru mine a însemnat foarte mult.

După o perioada de 5 ani în care clubul nu fusese într-o grupă europeană, pentru mine a contat foarte mult și o iau ca pe o performanță.

ADVERTISEMENT

Așa este (n.r. FCSB a obținut ultima calificare în grupele unei competiții europene tot cu Dică pe bancă), tot cu mine antrenor, am reușit și acea calificare în primăvara europeană, pentru mine înseamnă foarte mult acest lucru.

ADVERTISEMENT

Era și primul meu an ca antrenor principal în Liga 1 și a contat foarte mult pentru mine acel lucru”, a spus Dică pentru ProTV.