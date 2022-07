Toni Petrea, out de la FCSB! Fanatik a anunţat toate culisele acum patru zile. Gigi Becali confirmă

FCSB are un start slab de sezon. Roş-albaştrii au marcat un singur gol în primele trei meciuri, înregistrând eşecuri ruşinoase cu Saburtalo Tbilisi şi Rapid. Aceste rezultate l-au costat postul pe Toni Petrea.

Toni Petrea, out de la FCSB! Anunţul lui Gigi Becali: “Pleacă de la echipă”

Antrenorul este out de la FCSB. Patronul Gigi Becali a declarat că a fost sunat de Toni Petrea, care i-a transmis că va pleca de la echipă înaintea meciului retur cu Saburtalo:

„Toni e la echipă acum, a zis că pleacă. Am vorbit de dimineață cu el, a zis că e la echipă, a zis nea Gigi, dacă echipa nu joacă, înseamnă că am o problemă eu, antrenorul.

Nu înțeleg ce se întâmplă, mai bine plec eu și poate se întâmplă ceva și de ce să am eu. Pleacă de la echipă, eu i-am zis să stea, el a zis că e mai bine să plece, poate se califică echipa.

Deocamdată nu am înlocuitor. Am vorbit cu Vali Argăseală, 30 de zile putem să stăm fără antrenor. Și așa, situația care este…Ce-o fi o fi. Mihai Pintilii dacă are voie să stea, să stea”, a spus Gigi Becali la .

FANATIK a anunţat culisele despărţirii din urmă cu patru zile! Toni Petrea a intrat pe lista neagră a patronului

FANATIK a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali, iar principala variantă de înlocuire este Nicolae Dică. Patronul a decis să îi mai acorde o şansă, pentru meciurile cu Rapid şi returul cu georgienii.

Însă, . Gigi Becali era convins să îl schimbe, motivul real fiind faptul că a pierdut vestiarul, iar vedetele făceau ce voiau la antrenamente.

Toni Petrea, după meciul cu Rapid: “O să discut cu conducerea să văd care este părerea lor și vom lua o decizie”

Toni Petrea a declarat după eşecul cu Rapid că urmează să aibă o discuţie cu cei din conducerea clubului, recunoscând că există posibilitatea ca el să nu mai continue pe banca tehnică:

“Normal că este presiune tot timpul. În condițiile în care nu reușești să câștigi trei jocuri la rând, e o presiune. Vom vedea, o să discut cu conducerea să văd care este părerea lor și vom lua o decizie”, a spus Petrea.