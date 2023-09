Nicolae Grigore, copil de mingi la celebrul Rapid – Inter: “Am ieşit de mână cu Dennis Bergkamp”

. Alături și de Lucian Ionescu, cei trei au discutat foarte mult despre perioada Rapid și despre momentul în care echipa din Giulești evolua în Cupele Europene. Nicolae Grigore a povestit despre momentul în care l-a întâlnit pe marele Dennis Bergkamp.

Nicolae Grigore, copil de mingi la celebrul Rapid – Inter

La SUFLET DE RAPIDIST, Nicolae Grigore a povestit despre momentul în care era copil de mingi la celebrul meci Rapid – Inter. Invitatul special al lui Robert Niță a vorbit și despre momentul în care l-a întâlnit pe Dennis Bergkamp. Totdată, Grigore își aduce aminte foarte bine și de echipa giuleștenilor din acel duel.

“Am prins copil de mingi cu celebrul Internazionale Milano, pe 23 august. Atunci, chiar a fost așa o chestie pentru mine, am ieșit de mână cu Dennis Bergkamp, pe care eu îl consider ca fiind unul dintre cei mai mari fotbaliști, după a ajuns și la Arsenal. În momentul în care a trebuit să plecăm, m-a mângâiat pe creștetul capului și am zis gata, nu mă mai tund.

Deci, ce am văzut la cel meci, Zenga era atunci portar la ei. Aveam 10 ani atunci, știu și acum foarte bine echipa Rapidului de atunci. Cu Vameșu, Iovan, Motroc, Stanciu, Toader în poartă, Bealcu, Chiriță, Țîră. Și la vârsta aceea am rămas cu acele imagini și acum.

Sunt 30 de ani de atunci și am și acum foarte clar în minte acele momente și le voi avea mereu. După ce i-ai văzut și ai văzut la ce nivel au ajuns și îi urmărești și știi că ai stat lângă eu, chiar te marchează. Atunci, Rapidul nu era un club care era prezent mereu la astfel de competiții și se simțea chiar și în rândul nostru, al copiiilor, că era ceva foarte special, un moment deosebit.”, a povestit Nicolae Grigore.

Grigore, despre duelurile cu De Bruyne și Matic

. Invitatul special al lui Robert Niță de la SUFLET DE RAPIDIST, și-a adus aminte de un meciurile amicale în care i-a întâlnit pe belgian și pe sârb. Grigore susține că i-a ochit foarte repede pe cei doi fotbaliști care ieșeau în evidență.

“Am fost în Estonia într-un cantonament cu Răzvan și am jucat un meci cu Genk. Și aveam un obicei să văd după meci cine era jucătorul acela. Îl găseam la echipa națională de multe ori, pentru că nu mă înșelam. Vedeam că acesta era de regulă internațional.

Și mă uit și văd că are 17 ani. Am zis că nu exista așa ceva, eu credeam că are 27 și că sigur îl găsesc pe la vreo echipă națională. Avea 17 ani. Știți cine era? Kevin de Bruyne. Am avut ochi pentru U17. Dacă ar ști De Bruyne…

Aceași situație cu o echipă sârbească tot așa, mică la acel moment, nimic deosebit. Dar un jucător cu o forță, avea 1.95 – 1.97, nu te puteai apropia, punea mâna, oriunde mă duceam. Și am zis la fel trebuie să fie la lot. Am căutat, Nemanja Matic. Chiar din vara respectivă am văzut că l-a luat Benfica și după a ajuns în Anglia.”, a spus Nicolae Grigore.

