A apărut un alt Gigi Becali în Liga 1! Portretul nefardat al lui Nicolae Sarcină, noul patron al Academicii Clinceni

Academica Clinceni a primit o șansă nesperată de a se salva de la faliment, după ce a fost preluată de Nicoale Sarcină, om de afaceri care mai deține și echipa Viitorul Tg. Jiu, ce activează în Liga 2. Acesta i-a adus deja în conducerea grupării ilfovene pe Sabin Ilie și Augustin Călin, iar în locul lui Ionuț Chirilă intenționează să-l instaleze pe Flavius Stoican.

S-a vorbit chiar și despre cooptarea lui Adrian Ilie, un apropiat al lui Nicolae Sarcină, însă fostul mare atacant a dezmințit orice implicare a sa la Clinceni, lucru confirmat și de .

Cine este Nicolae Sarcină, noul patronul al celor de la Academica Clinceni

Nicolae Sarcină zis „Tati” este un om de afaceri considerat cel mai bogat gorjean, cu o avere de peste 60 de milioane de euro. Sarcină și-a construit imperiul cu afaceri în domeniul exploatărilor forestiere, deține carmangerii, brutării și chiar un trust de presă.

Milionarul din Forbes se consideră chiar ziarist, deoarece este patronul ziarului Impact, al postului de televiziune local Acces Tv și al Radio Omega. Sarcină mai deține și o școală auto, firme care se ocupă cu vânzarea de produse alimentare, producție publicitară, reparații utilaje miniere, construcții, servicii de pază și multe altele.

Nicolae Sarcină a cumpărat de la fostul patron al lui FC Argeș, Cornel Penescu, compania PIC, însă cele mai prospere afaceri ale sale au fost cu Statul, prin lucrări de reparații la Complexul Energetic Oltenia, ocupându-se și de deszăpezire în județul Gorj. Ba, mai mult, firmele controlate de omul de afaceri au vândut câtre instituții ale Statului produse de panificație și carmangerie sau chiar lemne de foc.

Cum a ajuns Nicolae Sarcină să investească în fotbalul românesc

Nicolae Sarcină a deținut la un moment dat două echipe de fotbal: . Luceafărul Oradea a fost la un pas să se retragă din Liga 2 în 2017 din cauza problemelor financiare, însă Nicolae Sarcină s-a implicat în salvarea clubului și a mutat echipa la Petroșani.

ACS Șirineasa, echipă de Liga 3, a fost de asemenea mutată din județul Vâlcea la Petroșani și a împărțit același stadion cu Luceafărul Oradea.

Omul de afaceri a dat bani și la Pandurii Târgiu Jiu în în urmă cu mai bine de șapte ani, unde sponsoriza cu suma 110.000 de euro prin intermediul firmei „Succes”. Nicolae Sarcină a mai ajutat Pandurii și în privința siglei și denumirii clubului, cesionând gratuit pe 49 de ani marcat „Pandurii” pe care tot el o înregistrase la OSIM.

Nicolae Sarcină nu a reușit să cumpere Pandurii Târgu Jiu și a înființat… Viitorul Pandurii Târgu Jiu

Nicolae Sarcină a dorit să devină noul patron al lui Pandurii Târgu Jiu, însă omul de afaceri nu a ajuns la o înțelegere cu autoritățile locale și cu Marin Condescu, iar clubul a intrat în faliment.

Astfel, omul de afaceri a retrogradat-o pe Luceafărul Oradea și a preferat să salveze echipa Energeticianul, al cărui nume l-a schimbat în ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu cu aprobarea Federației Române de Fotbal, stabilind o premieră mondială și un conflict asemănător cu ceea ce se întâmplă la FCSB și CSA Steaua. De altfel, Pandurii Târgu Jiu și Viitorul Constanța au contestat denumirea noii echipe.

Nicolae Sarcină a mutat echipa la Drobeta Turnu Severin și visa ca Viitorul Pandurii să joace pe noul stadion ultramodern din Târgu Jiu după finalizarea construcției. În sezonul 2017-2018, a investit sume mult peste bugetele altor echipe din Liga 2 și a transferat jucători precum Florin Costea sau portarul Mihai Mincă.

Omul de afaceri este în continuare patronul echipei din Liga 2, care își dispută meciurile de acasă pe bijuteria de stadion construit în 2019, iar acum va investi și la Academica Clinceni. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu este pe locul 13 în eșalonul secund, cu 20 de puncte, și are un nou antrenor: Octavian Benga. Cea mai mare performanță a clubului a fost calificarea în semifinalele Cupei României, unde a fost eliminată în sezonul trecut de Universitatea Craiova.

Nicolae Sarcină a fost aproape să investească la Rapid în 2014

În urmă cu șapte ani, numele lui Nicolae Sarcină a fost legat și de o eventuală preluarea a Rapidului: „Nu mai am nicio discuție cu cei de la Rapid și nu o să merg acolo, pentru că lucrurile sunt destul de dificile la ei. Au doi acționari și sunt convins că vor reuși să rezolve problemele de la Rapid.

Eu vreau să fiu lângă echipa de suflet a gorjenilor, pentru că mulți dintre angajații mei sunt din Gorj și mulți dintre clienții magazinelor sunt tot de aici și cred că împreună putem face o treabă bună la Pandurii”, declara Nicolae Sarcină în anul 2014.

Nicolae Sarcină l-ar fi dorit pe Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, în funcția de președinte al Rapidului, iar în acea perioadă s-a vehiculat că ar dori să preia și Foresta Suceava.

Scandal uriaș în care a fost implicat Nicolae Sarcină

Nicolae Sarcină a fost implicat într-un scandal uriaș la ACS Energeticianul și i-a șocat pe jucătorii antrenați la acea vreme de Bogdan Andone. Aceștia au fost amenințați că vor fi lăsați de izbeliște, fără bani de chirii, fără mâncare și că echipa va ajunge în insolvență, așa cum .

În vara lui 2018, ACS Șirineasa își schimba numele în ACS Energeticianul și era mutată de Nicolae Sarcină de la Vâlcea la Petroșani, iar obiectivul era promovarea în Liga 1.

Numai că echipa a avut rezultate slabe, iar Nicolae Sarcină a adus nu mai puțin de patru antrenori în trei luni, fiind cunoscut pentru comportamentul său similiar cu al lui Gigi Becali, implicându-se activ în viața echipei. Astfel, în scurt timp au fost dați afară jucătorii cu contracte mari precum Ducu Ninu, Viorel Nicoară sau Cosmin Achim.

“Am bătut palma cu domnul Sarcină, am plecat din nebunia aia de acolo. Am avut patru antrenori în 3 luni. E incredibil ce mi s-a întâmplat. Bogdan Andone a venit și după primul antrenament mi-a transmis că nu mai sunt dorit de conducerea clubului. Când am vorbit cu oficialii de la echipă, ei nici nu știau că eu fusesem dat afară din lot.

M-au trimis să alerg de unul singur Am auzit și eu că există amenințări că domnul Sarcină ar băga echipa în insolvență, acum nu mă mai interesează! Vrea să renunțe la cei cu salarii mari“, a declarat Ninu pentru FANATIK.

Nicolae Sarcină l-a adus pe Flavius Stoican la Viitorul Pandurii Târgiu Jiu, iar acum îl vrea la Academica Clinceni

Venirea lui Flavius Stoican la Academica Clinceni este una iminentă, însă John Ene, antrenorul cu portarii, este cel care va sta pe bancă la meciul cu Dinamo așa cum , până când situația lui Ionuț Chirilă se va rezolva.

Nicolae Sarcină îl dorește în mod expres pe Flavius Stoican, antrenor cu care a colaborat excelent la ACS Viitorul Pandurii Târgiu, cu care a reușit să joace o semifinală de Cupa României împotriva Universității Craiova, pierdută în dublă manșă cu scorul de 2-5, după 3-0 în Bănie și 2-2 la în retur.

Sabin Ilie a declarat că Flavius Stoican și-a dat deja acordul verbal de principiu, însă nu se va prezenta la echipă până când Ionuț Chirilă nu își va rezilia contractul cu Academica Clinceni.

Nicolae Sarcină, omul din spatele lui Mirel Rădoi care voia să cumpere Juventus București

Mirel Rădoi și-a exprimat dorința în 2017 de a cumpăra clubul din Liga 1 Juventus București. însă că în spatele fostului mare jucător al FCSB stătea de fapt același Nicolae Sarcină!

Nicolae Sarcină este un om care preferă să acționeze din umbră și rămâne un personaj extrem de discret, chiar dacă este căsătorit cu judecătoarea Laura Sarcină, fosta procuroare Laura Gherghe.

Singura problemă cu legea pe care a avut-o a fost în 2017, când a fost filmat în timp ce încerca să mituiască un polițist pentru a scăpa de o amendă pentru depășirea vitezei, sub privirele soției procuroare.

„Eu nu cred că retrogradarea înseamnă falimentul. Noul investitor a venit pe termen lung. Dacă noul patron nu venea, echipa se desființa! Dacă nu era un proiect serios, nu aș fi venit niciodată la Clinceni! Nu venea nimeni. Poate din vară mai aducem doi investitori sau sponsori sau poate va pleca actualul patron. Nu sunt datorii! Cum să intrăm în insolvență? Sunt restanțe doar către jucători. Se va rezolva, își vor primi salariile. Augustin Călin, cu domnul primar și patronul vor discuta cu ei. Își vor primi banii. Își vor retrage ei singuri memoriile, fără să le spunem noi! În două săptămâni își vor prima un salariu iar până în vacanță vor mai încasa unul” – Sabin Ilie, noul team manager al lui Academica Clinceni, despre implicarea lui Nicolae Sarcină