Nicolae Stanciu, la un pas de o echipă care joacă în Champions League!

Nicolae Stanciu a fost la un pas de o echipă care joacă în Champions League. Mijlocașul este unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-a avut România de la generația lui Mutu și Chivu până acum. Din păcate pentru Nicușor, acesta nu a avut impresari alături care să îi vrea binele fotbalistic, astfel acesta a jucat pe la echipe din Asia, care doar plăteau bine și nu făceau performanță.

Florin Manea: “Stanciu putea să joace în Italia”

Florin Manea a oferit un interviu în care a discutat despre fostul mijlocaș de la FCSB. Fostul impresar al lui Nicolae Stanciu a spus că acesta a fost la un pas de , este vorba despre PSV Eindhoven.

ADVERTISEMENT

Manea a mai explicat că dacă Stanciu rămânea sub contract cu el, Nicușor ar fi putut evolua chiar și în Italia. Impresarul lui Drăgușin spune că el ar fi luptat ca Stanciu să aibă o carieră impresionantă, pe la echipe de tradiție cu care să facă performanță, nu cum a făcut Anamaria Prodan.

”Eu i-am zis şi lui: dacă rămânea cu mine şi nu semna cu Anamaria Prodan avea carieră mult mai mare. Eu nu-l duceam niciodată prin Arabia, pe unde a fost el. După Cehia putea să prindă o Italia, nu jucase slab nici la Anderlecht. L-au dus unde au făcut bani. Şi el a făcut bani, dar când tragi linie…

ADVERTISEMENT

La vremea respectivă nu dădea nimeni banii aia pe el. Anderlecht a dat 10 milioane de euro şi plâng şi acum după ei. Nu era atunci de 10 milioane. Jucase el bine la FCSB, dăduse goluri şi am vorbit cu cei de la PSV Eindhoven, care au întrebat cât vor pe el.

Am zis 5 milioane de euro. Ei au răspuns că îl pot lua pe Hirving Lozano din Mexic cu 2 milioane. Lozano s-a vândut cu 45 de milioane de euro la Napoli, Nicuşor… Au zis că dacă dau 10 pe el trebuie să ştie sigur că iau 20 la următorul transfer, ca să fie profitabil.

ADVERTISEMENT

Voiau să dea 2-3 milioane ca să fie siguri că i-au minim 7-8. Ei văd altfel fotbalul, au proiecţie de profit la toate transferurile”, a declarat Florin Manea, potrivit .

Nicolae Stanciu: “Slavia a devenit cel mai important club”

. Cu toate că a fost pe la mai multe echipe în cariera sa, în inima lui Nicușor a rămas o singură echipă. Nu este vorba despre FCSB, ci despre Slavia Praga, unde a evoluat 3 sezoane.

“Slavia a devenit cel mai important club din cariera mea și, după părerea mea, cel mai mare club la care am jucat. E acasă pentru mine, deși am câștigat trofee și în România, țara mea. Eu și familia mea ne-am simțit cel mai bine la Slavia. Fiica mea s-a născut la Praga. Sunt recunoscător că am contribuit la succesul clubului”, a spus Stanciu, potrivit site-ului oficial al celor de la Slavia Praga.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a strâns pentru echipa din Cehia 111 meciuri, 25 de goluri, 28 de pase decisive, o cupă și 2 titluri de campion. Nicușor a mai evoluat în cariera sa la Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga sau Al-Ahli. Cu Three Towns a câștigat o supercupă și un titlu de campion în China. Cota de piață a lui Stanciu este de 5.5 milioane de euro, potrivit .