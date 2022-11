Nicole Cherry, detalii despre cum e să fii mama unei fetițe. Ce spune despre al doilea copil

Nicole Cherry (23 ani) trăiește de un an bucuria de a fi mamă. Artista a oferit detalii despre cum se descurcă din această postură, dar și cum încearcă să-și educe fiica.

Nicole Cherry, de un an mămică. Cum își crește fiica

. Sunt 12 luni de atunci, iar în prezent Anastasia a mai crescut și își surprinde părinții cu evoluția sa.

Nicole Cherry face tot posibilul, de exemplu, să-și determine copilul să consume tehnologie cât mai cu măsură, atât pentru a nu deveni dependentă, dar și pentru a avea acces la informație.

”(…) Îmi doresc ca Anastasia să aibă acces la informație și să știe tot ce se întâmplă în jurul ei, dar să fie cu măsură”, a declarat solista pentru

Nicole Cherry își dorește ca Anastasia să ia tot ce este mai bun de la ea, însă, atunci când va fi nevoie o va lăsa să învețe de una singură din anumite experiențe.

” (…) Voi încerca să-i împărtășesc din lucrurile prin care eu am trecut, să tragă singură concluzii și să învețe ceva din ce am trăit eu, dar unele lucruri, așa cum am spus, trebuie trăite și simțite pe propria ta piele”, a mai detaliat interpreta.

A moștenit Anastasia din talentul muzical al lui Nicole Cherry?

Întrebată dacă a observat la Anastasia o înclinație către muzică, Nicole Cherry a răspuns că este încă incertă, deoarece fetița este prea mică pentru a sesiza dacă va putea să cânte.

”Momentan e mult prea micuță ca să spun dacă are sau nu talent. Cât despre a mă urma, îmi doresc să facă ceea ce-i place ei, de ce este atrasă, nu aș forța-o niciodată să fie artist, dacă nu își dorește asta”, a mai transmis Nicole Cherry.

Ce spune Nicole Cherry despre al doilea copil

. Pe viitor, nu exclude să aibă cu acesta și un frățior pentru Anastasia, dar nu prea curând, a mai precizat solista pentru sursa menționată anterior.

Tânăra cântăreață a mai mărturisit că o ajută în creșterea fetiței și părinții săi, inclusiv socrii, cu care s-ar înțelege foarte bine.