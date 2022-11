Nicoleta Nucă, despre lupta cu depresia. Cântăreața a făcut declarații surprinzătoare

Cântăreața a dat cărțile pe față și a vorbit despre lupta cu . Îndrăgita artistă originară din Republica Moldova a făcut declarații surprinzătoare, precizând care au fost semnele care i-au dat de gândit.

Nicoleta Nucă, mărturie despre boala secolului. A suferit de depresie și a mers la psiholog

Nicoleta Nucă a avut o perioadă în care s-a izolat și nu avea chef să facă nimic. A realizat că lucrurile nu sunt tocmai pe roz și a apelat la sfaturile unui specialist, mai ales după ce i s-a confirmat că suferă de depresie.

Totul a pornit pe fondul situațiilor neplăcute prin care a trecut frumoasa brunetă până la vârsta de 28 de ani. Vedeta a început treptat să se bucure din nou de micile plăceri ale vieții, dovadă că terapia dă rezultate.

„În urma situațiilor pe care le-am tot întâmpinat de-a lungul vieții, până mi-am dat eu două palme peste ochi. Am făcut și terapie, bineînțeles, pentru că asta este soluția în genul ăsta de situații.

Împreună cu terapeutul și ulterior singură și cu ajutorul oamenilor apropiați din viața mea, care m-au susținut în acest drum, am reușit, din nou, să îmi recapăt încrederea în mine.

Acum un an jumătate, doi, am trecut printr-o perioadă de depresie destul de agresivă și atunci am început terapia, lucru pentru care mă bucur foarte mult”, a mărturisit Nicoleta Nucă într-un interviu pentru .

Nicoleta Nucă, încrezătoare în forțele proprii

Frumoasa brunetă nu s-a lăsat influențată de părerile oamenilor din jur și de prejudecățile generale și a apelat cu mare încredere la sfaturile unui specialist. Artista a mers în cabinetul medicului cu inima deschisă.

Nicoleta Nucă și-a văzut de propriul drum, a fost încrezătoare în forțele proprii și a mers mai departe. În prezent, vedeta susține că acest lucru a ajutat-o enorm să depășească problemele cu care s-a confruntat în trecut.

Și nu este singura persoană publică care a trecut prin depresie. Andreea Marin, Laura Cosoi sau Anca Țurcașiu au recunoscut că au mers la psiholog pentru a face pace cu anumite chestiuni personale.