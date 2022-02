Nicoleta Voicu, probleme serioase cu banii. Din ce sumă infimă trăiește solista de muzică populară

Fosta iubită a lui Gheorghe Turda are probleme serioase cu banii. Vedeta recunoaște că a ajuns să trăiască dintr-o sumă infimă din cauza datoriilor și facturilor care aproape s-au triplat în ultimele două luni.

Cântăreața de muzică populară nu mai are activitate profesională de când a izbucnit pandemia. În plus, nu reușește să se redreseze nici prin prisma indemnizației primite de la statul român. nu are bani pentru a achita rata la casă.

Nicoleta Voicu trăiește într-un apartament cu două camere, dar spune că datoriile au ajuns-o din urmă. În momentul de față interpreta trăiește cu o sumă mică care se ridică la doar 200 de lei, în fiecare lună.

Nicoleta Voicu o duce greu cu banii. Cu ce sumă trăiește artista în fiecare lună

Vedeta traversează o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar și cu greu se menține pe linia de plutire. Nicoleta Voicu nu are niciun ban pus deoparte, iar datoriile continuă să crească de la o lună la alta.

„Am primit o factură de 12 milioane, în bani vechi (1200 lei), este o regularizare și o factură, cea mai recentă calculată, regularizarea de vreo 440 lei, adică patru milioane patru sute.

Diferența de vreo 6 milioane, este consumul de pe ultima lună. Foarte mult! Foarte mult! În condițiile în care, așa cum se știe, activitatea noastră artistică, deși avem spectacole și activități artistice la jumătate sau la 30% din capacitate, este inexistentă!

Deci, practic, venit zero! Iar acea indemnizație pe care am primit-o noi, artiștii, cu acte în regulă, acum este de 2200 de lei. Și dacă adunăm bine, factura de 1200 și rata mea la bancă de 700/ 800 de lei, vreo 2000 de lei doar aceste două cheltuieli!

În codițiile în care eu am un apartament cu două camere foarte mici! Deci, cred că o cameră este cât o chilie a unui călugăr și doar pe aceea o încălzesc! Nu locuiesc în amândouă!

Fiindcă blocul este debranșat de la căldură și de la apă caldă, am fost nevoită să cumpăr un convector de căldură și practic este singura mea sursă de încălzire. Cu 200 de lei și supraviețuiesc din rezerve.

Rezervele din această indemnizație pentru care noi, cei care am primit, să plătim un impozit la acei bani Aștept o eșalonare pe 12 luni, la sumele primite până acum, iarăși dintr-un venit pe care nu-l am!”, a declarat artista pentru .

Nicoleta Voicu, probleme și în plan personal

Nicoleta Voicu nu trece pentru prima oară prin astfel de probleme de ordin financiar, dar pare că în ultima perioadă sunt tot mai multe. Din păcate, solista nu o duce bine nici în plan personal.

De când simte că este urmărită din umbră. Din acest motiv a ajuns să îndepărteze toți oamenii care stau în preajma sa, fără să aibă un motiv anume.