Universitatea Craiova a obținut prima victorie pe teren propriu în acest an. Echipa antrenată de Ivaylo Petev . Maldonado a adus victoria „alb-albaștrilor” din pasa lui Alexandru Mitriță.

Jucătorii Universității Craiova răsuflă ușurați după victoria cu FC Voluntari: „Am avut mari emoții”

Grație acestei victorii, Universitatea Craiova a urcat pe locul 4 în clasament, cu 42 de puncte după 27 de partide. Deși jocul „alb-albaștrilor” nu a strălucit, Alexandru Mitriță este mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să câștige toate cele 3 puncte.

„Sunt importante cele 3 puncte chiar dacă jocul nu a fost în totalitate al nostru, a fost un meci echilibrat, dar suntem bucuroși că am luat cele 3 puncte. Aveam nevoie de această victorie, nu conta cum obțineam această victorie.

A fost un meci foarte greu, o echipă foarte bună, dar suntem bucuroși că am luat cele 3 puncte și ne ținem acolo sus. Nu vreau să mă gândesc dacă suntem în play-off sau nu. Urmează un meci cu Petrolul, foarte greu.

Trebuie să mergem să câștigăm. Dacă nu facem o figură frumoasă la Petrolul, degeaba am câștigat în această seară. Am avut mari emoții. Nu credeam că se poate întâmpla iarăși la noi, dar suntem bucuroși. Nu a fost niciun fel de contact din câte am văzut. Suntem bucuroși pentru cele 3 puncte”, a declarat Alex Mitriță, la finalul partidei.

Nicușor Bancu își toarnă cenușă în cap după greșeala cu FC Voluntari: „I-am mulțumit. El m-a salvat!”

Ștefan Baiaram a deschis scorul în startul meciului cu o lovitură de cap din pasa lui Houri. Oaspeții au restabilit egalitatea în startul reprizei secunde dintr-un penalty. pentru Laurențiu Popescu.

Portarul oltenilor a fost nevoit să-l faulteze în careu pe Dumiter, iar Robert Popescu a înscris din penalty. La flash-interviu, Nicușor Bancu a dezvăluit că i-a mulțumit lui Denil Maldonado. Fundașul hondurian le-a adus victoria oltenilor cu o lovitură de cap.

„Am făcut o greșeală foarte mare care putea să ne coste, nu am fi câștigat meciul, dar mă bucur foarte mult că Maldonado a înscris și am câștigat. Nu i-am promis nimic, doar i-am mulțumit că m-a salvat până la urmă pentru greșeala asta.

„Nu mai vreau să zic nimic de arbitraj. Mă bucur că nu a acordat al doilea penalty pentru ei”

La fiecare meci se întâmplă ceva, ne e teamă mereu când suntem puși sub presiune, facem greșeli, trebuie să fim mai încrezători pe viitor, să jucăm mai simplu, poate nici nu s-ar fi ajuns la acel penalty dacă jucam mai simplu.

Nu mai vreau să zic nimic de arbitraj, am tot zis până acum, mă bucur că nu a acordat al doilea penalty pentru ei, cei care se pricep vor decide ce s-a întâmplat, dar bine că am câștigat meciul.

Unul din noi greșește la fiecare meci, nu este ușor. Este foarte greu și pentru Mister să aleagă o linie de patru fundași la fiecare partidă. Avem accidentați sau suspendați mereu, eu voi fi suspendat etapa viitoare, va fi un meci foarte greu la Petrolul”, a mai spus Nicușor Bancu.

Nicușor Bancu, suspendat cu Petrolul Ploiești

Nicușor Bancu a greșit și în minutul 24, când l-a faultat pe Carnat în preajma careului. Fundașul lateral a primit cartonașul galben, al 9-lea al sezonului, și va lipsi cu Petrolul Ploiești. „Da, eu zic că da, în mod normal dacă vom câștiga acolo vom fi în play-off, e un meci decisiv.

Sunt momente în care noi nu mai suntem atât de bine din punct de vedere mental, nu ne iese jocul cum vrem, de aceea cred că s-a ajuns la această mică diferență între noi și echipele de pe ultimele locuri, trebuia să închidem jocul mai devreme, meritam să câștigăm.

Sperăm ca acest meci să fie declicul de care avem nevoie, să fim încrezători în noi pentru că suntem o echipă foarte bună, dar ne lipsește încrederea”, a concluzionat Nicușor Bancu.